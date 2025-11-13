　
從玩具開始的永續旅程　唐氏症基金會在台中創造愛的循環

▲唐氏症基金會團隊，象徵「讓愛延續」的堅定承諾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲玩具行動車停在偏鄉小學前，孩子們圍繞著車笑得燦爛。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

玩具，是孩子童年最柔軟的記憶。它陪伴學習、啟發想像，也藏著無數笑聲與夢想。然而，社會角落裡仍有許多弱勢或偏鄉家庭的孩子，渴望擁有一個屬於自己的玩具，卻因經濟困難而無法如願。這份缺憾，正是唐氏症基金會在台中承接「玩具銀行」的起點。

自2023年1月起，唐氏症基金會正式接手台中市玩具銀行的運作。這不僅是一場物資回收，更是一場「愛的循環」。基金會透過募集民眾捐贈的二手玩具，經志工細心清潔、修復與消毒，讓玩具再次重獲新生。每一個被擦亮的積木、每一台重新轉動的小汽車，都是愛的延續，也象徵「被珍惜」的價值再現。

▲志工家庭一同分類玩具，親子共學的畫面溫馨感人。（圖／記者游瓊華翻攝）

唐氏症基金會董事長林正俠表示，玩具銀行不只是「給」與「拿」的過程，更是一場分享與惜物的實踐。每件玩具都承載著孩子的歡笑，當原主人成長後，這些玩具經由玩具資源車，重新飛向台中市的每一個角落。「我們希望每一個孩子，都能因玩具而感受到被看見、被愛。」林正俠說。玩具銀行不僅縮短兒童之間的資源落差，也落實了基金會推動的DEI理念——多元、公平與共融。這不只是物資再分配的行動，更是一場關於尊重、分享與永續的社會教育。

113年度，玩具銀行已回收超過1.5萬件玩具，總重量達8.15公噸，相當於種下815棵樹的減碳效益。每件玩具都象徵著環境保護的一份力量，讓「公益」與「永續」同行。這些修復後的玩具，已陸續送往台中市各公托、公幼、學校及社福機構，讓更多孩子重新感受遊戲的快樂。支撐這項行動的，是超過40位志工與3位專職夥伴。

志工隊長傅玟瑜，是三個孩子的媽媽。她笑說，一開始只是偶然路過玩具銀行，沒想到這一走進門，就展開了一段充滿愛與成長的旅程。她與先生、孩子們一同投入志工行列，從分類、清潔到包裝，家人並肩完成每一項任務。孩子們在過程中學會珍惜、懂得分享。「有一次在玩具交換會，看到孩子眼裡閃亮的光，我突然覺得，那不是玩具的光，是希望。」傅玟瑜說。她相信，玩具的生命延續了，愛也在家庭之間流動。

為了讓愛更深入社區與偏鄉，唐氏症基金會不僅在館內運作，更積極行動。目前台中市設有15處玩具回收箱，方便民眾隨時捐贈。基金會也定期舉辦親子玩具交換會，讓孩子在遊戲中學會感恩與分享。特製的玩具行動車更是這項計畫的亮點，車上滿載經修復的玩具，開進山區與偏鄉，帶來的不僅是遊戲的歡笑，更是一份被尊重、被關心的感受。「幸福，其實不遠，只要有人願意開車送到他們的門前。」一位志工輕聲說。

唐氏症基金會誠摯邀請社會大眾、企業與團體加入這場愛與永續的行動。家中若有狀況良好的玩具，不妨捐贈給玩具銀行，讓它在另一個孩子手中再次發光。企業也可參與志工體驗活動，將「舊物新生」精神融入企業文化，實踐ESG與SDGs永續目標。在這座城市裡，每一個被擦亮的玩具，都是愛的延續；每一位參與者，都是幸福的傳遞者。

▲志工正在修復玩具，專注神情透露柔軟力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


