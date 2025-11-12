　
社會 社會焦點 保障人權

「幫妳保管財物以防被騙」台東女險中陷阱　超商店員機警阻詐

▲聯手警方成功攔阻1萬7千元匯款。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲超商聯手警方成功攔阻1萬7千元匯款。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣長濱鄉一名超商店員眼尖又機警，成功阻止一起網路交友詐騙案件，保住民眾辛苦積蓄。台東縣警察局成功分局長濱分駐所於11月6日下午接獲通報，指稱有女子疑似遭詐騙準備轉帳，警方火速趕抵現場，果然及時攔阻，成功守下新台幣1萬7千元。

據了解，32歲的林姓女子日前透過社群軟體 Threads 認識一名自稱「李好」的男子，兩人聊天頻繁、互動熱絡。不料，對方取得信任後竟以「幫忙保管錢財以防被詐騙」為由，誘使林女前往超商準備轉帳1萬7千元。所幸店員察覺異狀，懷疑是詐騙手法，立即報警求助。

警方到場後向林女說明這是常見的「網路交友詐騙」手法，順利勸阻她取消匯款，避免錢財落入詐騙集團手中。成功分局長在獲報後，也特地率隊前往該超商致贈感謝狀與水果禮盒，感謝店員的即時反應與熱心作為。

警方提醒，近年「網路愛情包裹」與「交友詐騙」手法層出不窮，民眾若在聊天中被要求轉帳、投資或代保管金錢，都應提高警覺並立即向警方查證。成功分局表示，將持續與轄內商家合作，加強防詐宣導與聯防機制，讓超商成為防詐第一線，共同守護民眾財產安全。

11/10 全台詐欺最新數據

471 1 6834 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

