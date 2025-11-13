加航推美加機票85折優惠　「免費中停」享一票玩日韓等4國

▲加拿大航空台灣總代理航達旅行社總經理李怡萍。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

2026年世界級足球賽將展開，加拿大航空今宣布，即日起至11月23日，購買2026年7月18日前台灣出發經由亞洲各轉機點至美加機票，享85折起優惠。另也推出台灣出發免費中停優惠，一張機票即可暢遊日本、韓國、北美及加拿大。

加拿大航空台灣總代理航達旅行社總經理李怡萍表示，2026年世足賽將於北美舉行，橫跨加拿大、美國與墨西哥3國，目前加拿大航空在北美有超過120個航點，串聯13個主辦城市，即日起至11月23日，購買2026年7月18日前台灣出發經由亞洲各轉機點至美加機票，可享85折起優惠，最低17,144元起。

李怡萍也說，加拿大航空疫情後即暫停台灣往返美加直飛服務，去年一度將復航計劃納入3年期規劃中，但受交機時程延後、人力不足等因素影響，復航時程仍在重新評估中，目前台灣旅客搭乘加拿大航空前往美加地區要從日本、韓國或香港等地轉機。

李怡萍指出，加拿大航空今年起推出台灣旅客飛往美國及加拿大免費中停優惠，旅客購買從台灣出發，經香港、日本、韓國、新加坡、曼谷、上海等亞洲轉機點轉機至北美的機票，可不限時間於日本及韓國停留，等同購買一張機票就可暢遊最多4個國家，旅客可透過雄獅、可樂、東南、山富、易飛、易遊網、燦星、良友、五福、永盛等指定旅行社購票。

加拿大航空也說，目前已針對加入Aeroplan忠誠計畫的會員，提供加拿大、美國、墨西哥及加勒比海航段免費使用Wi-Fi服務，國際線免費Wi-Fi服務預計於明年啟用。

另外，新加坡航空今也宣布，將於明年2月至5月間，以A350-900機型增加每周4班往返台北與新加坡的航班服務，期間每周將有18個航班執飛台北與新加坡航線，台灣出發的旅客可經新加坡樟宜機場轉機至其他旅遊目的地。