4歲童吃餅乾掉屑！抓他撞牆變植物人　惡男「剴剴條款」重罪起訴

▲檢警到場勘驗採證。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄驚傳一起駭人虐童案！26歲鄭姓男子疑因看不慣女友4歲兒子吃餅乾掉屑，竟罰孩子半蹲，沒想到小男童一時氣不過對他比中指，鄭男理智線瞬間斷裂，竟徒手抓起孩子往牆上撞，孩子頭部重創連喊3天頭痛竟沒人理會，直到在家昏倒才被送醫，但已成為植物人。檢方痛斥鄭男手段兇殘，依《兒童及少年虐待罪》致重傷罪起訴，並依「剴剴條款」求刑12年，成為全國首例。

檢方調查指出，今年9月15日晚間，鄭男與同居女友及她的兩名兒子同住，當時4歲劉姓男童與10歲哥哥在家吃餅乾，餅屑掉滿地，鄭男不滿孩子「吃得亂七八糟」，命兩人掃乾淨後罰半蹲。劉童不甘被罰，竟朝鄭男比中指挑釁，沒想到竟釀成悲劇。

▲檢警和高醫醫療團隊討論虐童案情。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鄭男氣得當場爆走，一把揪住4歲劉童，狠將他抓去撞後陽台牆壁，事後劉童頭部劇痛、頭暈，連續喊了三天「頭好痛」，卻沒人理會，直到第四天早上突然昏倒，母親嚇得報警送醫。院方檢查發現，劉童顱內嚴重出血，送進加護病房仍陷昏迷，昏迷指數僅3，已成植物人。

檢警調查後發現，這不是劉童第一次遭虐，短短3個月內，他至少三度帶傷上幼兒園，但園方未依規通報，錯失多次救援時機。高醫兒保中心召集檢警及專家會議，確認為嚴重兒虐案件。

鄭男到案後否認犯行，辯稱當時只是「輕推」；但根據高醫醫師驗傷報告與劉童哥哥供詞，都清楚指出鄭男曾以「管教」名義多次動粗。檢方痛批他「無視幼童生命安全」，依《兒童及少年福利與權益保障法》虐待致重傷罪起訴，並依修法後的「剴剴條款」建議法院從重量刑12年，以儆效尤。



「剴剴條款」是指對7歲以下兒童凌虐者，須加重其刑二分之一。