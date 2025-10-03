阿北路口撞機車！騎士飛2圈重摔腦出血+骨折　他辯：沒看清楚

記者沈繼昌／桃園報導

桃園七旬王姓男子昨（2）日下午駕駛自小客車行經中壢區新中北路、普忠路口時，疑因闖紅燈撞上直行女騎士，強勁撞擊力造成陳姓女騎士當場被撞飛2圈慘摔路旁，造成腦出血與右肩骨折，警方到場後將陳女送醫治療，肇事王男辯稱沒看清楚，肇事原因正由警方調查釐清。

▲桃園王姓男子駕駛轎車行經中壢區新中北路、普忠路口處，疑闖紅燈撞上女騎士，圖為撞擊瞬間監視畫面。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市七旬王姓男子昨天下午駕車行經中壢區新中北路、普忠路口處撞上女騎士，肇事車輛車頭有明顯撞擊痕跡。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局表示，中壢交通中隊昨天下午3時許接獲通報，新中北路與普忠路口處發生交通事故立即派員到場處理，警方查出，78歲王姓男子駕駛灰色自小客車沿新中北路往環中東路方向直行，行經路口處疑似闖紅燈，撞上綠燈沿普忠路往晉元路方向、由31歲陳姓女騎乘的機車。

▲桃園市七旬王姓男子昨天下午駕駛豐田轎車行經中壢區新中北路、普忠路口處，疑似搶快闖紅燈撞上女騎士，警方到場處理。（圖／中壢警方提供）

事故發生後，員警緊急將陳姓女騎士送醫急救，有腦出血及右肩骨折等傷勢，雙方酒測值均為零，肇事王姓男子辯稱沒看清楚號誌。至於真正肇事原因仍待調查釐清；中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人須遵守交通號誌與相關規定，行經路口務必減速慢行，以維護自身與其他用路安全。