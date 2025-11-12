　
木星開始逆行！4星座適合「重新檢討情感」

塔羅牌老師艾菲爾指出，在為期4個月的木星逆行期中，適合我們重新定義「家」的意義，並釐清哪些才是真正能滋養我們心靈的內在基石。（示意圖／翻攝pixabay）

▲塔羅牌老師艾菲爾指出，在為期4個月的木星逆行期中，適合我們重新定義「家」的意義，並釐清哪些才是真正能滋養我們心靈的內在基石。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

從本月11日起，象徵擴張、幸運與信念的木星將在重視情感、家庭與內在滋養的巨蟹座開始為期4個月的逆行期（2025／11／11～2026／3／10）。塔羅牌老師艾菲爾指出，這段時間，適合我們重新定義「家」的意義，並釐清哪些才是真正能滋養我們心靈的內在基石。我們應該要檢視過去是否將自己的安全感建立在過度擴張的情感付出、不健康的依賴，或是難以平衡的外部成就上。而以下四個星座，將在這段「情感回收期」中，找到更堅實、更踏實的人生基底。請同時參考太陽、上升星座。

巨蟹座：情感底氣，重定義家

巨蟹座的朋友，木星在你們的本命宮逆行，這是你們的情感底氣，重定義家的關鍵時期。過去，你們可能將情感的重心過度擴張到外部，例如過度照顧家人、親友或伴侶，卻忽略了自身的內在需求。這次逆行是你們的情感底氣回收期，它提醒你們，真正的安全感不是來自於你為別人做了多少，而是來自於你對自己內心的滋養。你可能需要重新整理與家人的關係界線，學習對不合理的要求說「不」，將精力放回自身。這段時期，你將有機會重新定義「家」的意義，讓家不再只是你付出與承擔的地方，而是你真正能感到安全、放鬆與被療癒的港灣。

雙魚座：情緒獨立，心靈自足

雙魚座的朋友，你們的課題在於情緒獨立，心靈自足。你們的同理心強大，過去常將安全感建立在「犧牲」與「付出」上，總是替別人心疼、承擔他人的情緒負擔。木星逆行於巨蟹座，強烈地要求你們劃清情感界線。你將會意識到，過度的共情不僅耗盡了你的能量，也讓你在關係中失去主導權。這段時期，你需要學習將你的同理心引導回自己身上，滿足自己的情感需求，而非急著去拯救世界。當你不再將快樂建立在他人的情緒反應上時，你才能實現心靈上的自足與真正的平靜。

天蠍座：情感界線，信任重生

天蠍座的朋友，你們的課題是關於情感界線，信任重生的深度轉化。你們對親密關係的要求極高，容易在關係中追求極致的融合與掌控。木星逆行於巨蟹座，促使你們正視家庭界線與信任課題。過去你可能因為過度佔有或缺乏安全感而對伴侶或家人產生不必要的懷疑，讓關係充滿緊張感。這次逆行要求你學習在愛中放手，信任那些你所愛的人。當你願意放下對掌控的需求，給予彼此健康的界線時，你們的關係反而能從過去的陰影中獲得重生，建立起更堅實、更純粹的信任基礎。

摩羯座：權衡放下，回歸生活

摩羯座的朋友，你們的課題是權衡放下，回歸生活。你們習慣將安全感建立在事業成就和社會地位上，因此面臨事業與家庭的平衡考驗。木星逆行提醒你們，工作成就雖然重要，但長期的幸福感和內在的滋養，才是支撐人生的核心。你可能會因為家庭事務的突發狀況，被迫放慢工作腳步。這是一個讓你學習放下執著、意識到「公司少你一個不會倒閉，但家少了你，會空。」的絕佳機會。請將精力多投入到與家人相處、裝修居家環境或滿足個人興趣上，讓你的生活重心從冰冷的成就數字，回歸到溫暖的生命本質。

木星開始逆行！4星座適合「重新檢討情感」

