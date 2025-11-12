東亞首間「Signia by Hilton」落腳台南　展現國際品牌青睞與城市競爭力

▲福泰飯店拜會市長黃偉哲，說明與希爾頓集團合作引進「Signia by Hilton」計畫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

福泰飯店11日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作，引進國際高階品牌「Signia by Hilton」進駐台南，預計於原「台南大億麗緻酒店」原址進行全面翻修，這將是Signia by Hilton在東亞的首家據點，象徵台南高階旅宿市場邁入新階段，也展現城市對國際品牌的吸引力，帶動觀光與會展產業升級。

市長黃偉哲表示，樂見福泰飯店與希爾頓集團攜手合作，讓國際級品牌「Signia by Hilton」落腳台南。飯店周邊交通便利、鄰近知名景點與百貨商圈，隨著進駐勢必吸引更多國內外旅客來訪，進一步提升城市能見度與旅宿市場競爭力。他指出，台南旅宿業近年成長明顯，總房間數從2018年的1萬2,379間成長到今（2025）年的1萬6,006間，住房率維持穩定水準，足見市場潛力深厚，市府將全力協助飯店開發與營運，預祝新飯店早日開幕迎賓。

Signia by Hilton Tainan總經理Chris Roberts表示，台南是該品牌在東亞的首家據點，飯店將邀請台灣與亞洲旅客體驗融合在地文化的國際服務。他盛讚台南兼具歷史、人文與美食魅力，未來營運將融入地方特色，打造「兼具國際品質與城市溫度」的住宿體驗。

福泰集團指出，這次與希爾頓集團合作，將投入10億元經費於原「台南大億麗緻酒店」進行全面翻修，規劃344間客房、560坪會議空間，並設定水療、游泳池、健身中心等設施，打造台南新一代國際旅宿地標。未來飯店經營也將融入台南在地文化，提供國際級在地化的服務體驗。

觀光旅遊局長林國華表示，國際品牌進駐凸顯台南旅宿市場的成熟與吸引力，市府將持續推動高品質旅宿發展，結合在地文化與國際資源，形塑兼具文化深度與現代風華的國際旅遊城市形象。