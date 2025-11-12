　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

東亞首間「Signia by Hilton」落腳台南　展現國際品牌青睞與城市競爭力

▲福泰飯店拜會市長黃偉哲，說明與希爾頓集團合作引進「Signia by Hilton」計畫。（記者林東良翻攝，下同）

▲福泰飯店拜會市長黃偉哲，說明與希爾頓集團合作引進「Signia by Hilton」計畫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

福泰飯店11日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作，引進國際高階品牌「Signia by Hilton」進駐台南，預計於原「台南大億麗緻酒店」原址進行全面翻修，這將是Signia by Hilton在東亞的首家據點，象徵台南高階旅宿市場邁入新階段，也展現城市對國際品牌的吸引力，帶動觀光與會展產業升級。

市長黃偉哲表示，樂見福泰飯店與希爾頓集團攜手合作，讓國際級品牌「Signia by Hilton」落腳台南。飯店周邊交通便利、鄰近知名景點與百貨商圈，隨著進駐勢必吸引更多國內外旅客來訪，進一步提升城市能見度與旅宿市場競爭力。他指出，台南旅宿業近年成長明顯，總房間數從2018年的1萬2,379間成長到今（2025）年的1萬6,006間，住房率維持穩定水準，足見市場潛力深厚，市府將全力協助飯店開發與營運，預祝新飯店早日開幕迎賓。

▲福泰飯店拜會市長黃偉哲，說明與希爾頓集團合作引進「Signia by Hilton」計畫。（記者林東良翻攝，下同）

Signia by Hilton Tainan總經理Chris Roberts表示，台南是該品牌在東亞的首家據點，飯店將邀請台灣與亞洲旅客體驗融合在地文化的國際服務。他盛讚台南兼具歷史、人文與美食魅力，未來營運將融入地方特色，打造「兼具國際品質與城市溫度」的住宿體驗。

福泰集團指出，這次與希爾頓集團合作，將投入10億元經費於原「台南大億麗緻酒店」進行全面翻修，規劃344間客房、560坪會議空間，並設定水療、游泳池、健身中心等設施，打造台南新一代國際旅宿地標。未來飯店經營也將融入台南在地文化，提供國際級在地化的服務體驗。

▲福泰飯店拜會市長黃偉哲，說明與希爾頓集團合作引進「Signia by Hilton」計畫。（記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局長林國華表示，國際品牌進駐凸顯台南旅宿市場的成熟與吸引力，市府將持續推動高品質旅宿發展，結合在地文化與國際資源，形塑兼具文化深度與現代風華的國際旅遊城市形象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘇澳成孤島　泥流灌進民宅超慘畫面曝
普發1萬今入帳「為什麼我還沒收到」！　財政部解答
「停班課假圖卡漫天飛」警方要查了！　議長搶頭香道歉
逼近冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了
王子5副業營業額破億卻哭窮？　知情人士揭：口袋幾乎空空
宜蘭「沉浸式釣蝦場」直擊！　水淹腳踝繼續釣
快訊／雞蛋複檢芬普尼仍超標！　縣府重罰畜牧場12萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東亞首間「Signia by Hilton」落腳台南　展現國際品牌青睞與城市競爭力

陳以信推「學生免費搭公車」政見　讓孩子安心上學、家長輕鬆出門

台南雙語教學成果出爐　新南國小、坔頭港國小、學甲國中獲獎肯定

盼「嘉義改變」！民進黨縣議員黃榮利完成縣長初選登記

屏東縣今停班停課　東港安泰醫院開設「鳳凰颱風特別門診」

86歲阿公迷路+電動車沒電　東港警靠愛心GPS找到家

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人、撤離139人

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員調侃「老闆辦流水席」意外掀論戰

台式拌麵的逆襲！　韓國人韓國龜尾拉麵慶典吃到桃園好滋味

全民普發現金衝買氣　大江購物中心加碼「萬元放大術」

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

東亞首間「Signia by Hilton」落腳台南　展現國際品牌青睞與城市競爭力

陳以信推「學生免費搭公車」政見　讓孩子安心上學、家長輕鬆出門

台南雙語教學成果出爐　新南國小、坔頭港國小、學甲國中獲獎肯定

盼「嘉義改變」！民進黨縣議員黃榮利完成縣長初選登記

屏東縣今停班停課　東港安泰醫院開設「鳳凰颱風特別門診」

86歲阿公迷路+電動車沒電　東港警靠愛心GPS找到家

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人、撤離139人

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員調侃「老闆辦流水席」意外掀論戰

台式拌麵的逆襲！　韓國人韓國龜尾拉麵慶典吃到桃園好滋味

全民普發現金衝買氣　大江購物中心加碼「萬元放大術」

法院自殺炸彈攻擊12死27傷　巴基斯坦防長：全國進入「戰爭狀態」

沈伯洋恐遭「全球抓捕」　陸委會：針對所有台灣民眾的集體脅迫

高雄偷車賊拒捕！持螺絲起子作勢攻擊　遭警壓制送辦

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　滿地爛泥居民無奈

澎湖交通船「首航即斷航」延宕2年半　監院糾正望安鄉公所

蘇澳成孤島！泥流灌進民宅超慘畫面曝　民眾嚇到整晚不敢睡

鴻海傳出手拿下納智捷品牌　裕隆股價奔漲停

曾與大谷翔平並肩作戰多年　佛萊契爾「轉投手」未果宣布退休

快訊／10:03台東池上規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

宜蘭白米溪暴漲住戶受困！消防架設繩索溯溪驚險搶救

【一聲巨響】120米高大煙囪轟然倒地！ 現場煙塵飛揚超震撼

地方熱門新聞

宜蘭暴雨淹水友受困！熱血男團緊急救援

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員：老闆辦流水席

張麗善FB先說照常上班課　3分鐘急刪

宜蘭淹水「軍方出動」水中救人畫面曝

蘭陽隧道前大淹水！2駕駛走水路畫面曝

花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村　鐵路恐停駛

羅東水淹騎樓、蘇澳淹到肩

粉專曝蘇澳淹水照：15年前梅姬噩夢重演

宜蘭暴雨狂淹　武荖坑公車站座椅消失

鳳凰颱風逼近！台南明停班停課　黃偉哲：最壞打算、最好準備

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人

韓國人韓國龜尾拉麵慶典吃到桃園好滋味

更多熱門

相關新聞

台南雙語教學成果出爐新南國小、坔頭港國小、學甲國中獲獎肯定

台南雙語教學成果出爐新南國小、坔頭港國小、學甲國中獲獎肯定

台南市教育局推動「國中及國小雙語教學教師專業發展社群獎勵計畫」，鼓勵教師以社群共學共備強化專業交流，深化雙語教學實踐，113學年度成果評選日前出爐，共16所學校獲獎，其中新南國小、坔頭港國小及學甲國中分別榮獲國小12班以上組特優、國小11班以下組優等與國中組優等獎，展現台南雙語教學的多元創新成果。

東區中古房價晚買5年每坪貴13萬　新案站上6字頭

東區中古房價晚買5年每坪貴13萬　新案站上6字頭

鳳凰颱風逼近！台南明停班停課　黃偉哲：最壞打算、最好準備

鳳凰颱風逼近！台南明停班停課　黃偉哲：最壞打算、最好準備

弘前市長率團訪台南黃偉哲致贈感謝狀深化友誼

弘前市長率團訪台南黃偉哲致贈感謝狀深化友誼

台南再登國際！燈會作品《靈動的目光》抱回德國柏林設計金獎

台南再登國際！燈會作品《靈動的目光》抱回德國柏林設計金獎

關鍵字：

Signia by Hilton台南國際品牌城市競爭

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

粿粿親回應近況！

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面