快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對9縣市發布豪大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（12）日花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

豪雨特報

影響時間：12日上午至12日晚上

＊豪雨：屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

＊大雨：基隆北海岸、台北市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署上午持續針對鳳凰颱風發布陸上警報，陸上警戒範圍包括嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島。

氣象署說明，鳳凰目前位於鵝鑾鼻西南西方170公里處，向東北東轉東北朝台灣南部前進，接近過程中強度將逐漸減弱。今日受颱風及其外圍環流影響，各地有降雨機會，其中基隆北海岸、大台北、南部及東半部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。周四颱風減弱並逐漸遠離，除了北部地區仍有局部大雨發生，其他地區雨勢趨緩。

資料來源：氣象署