廣州「最醜地標」拍賣15天乏人問津　銅錢造型奇葩審美觀引熱議

▲廣州「最醜地標」銅錢大廈。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

外型酷似銅錢、曾被稱為「廣州最醜地標」的廣州圓大廈，10月底以13.6億元（人民幣，下同）在阿里法拍平台起拍，截至11月11日仍無人報名參與。該大廈由鴻達興業集團投資興建、總高138公尺，因母公司破產清算被列為司法拍賣資產。這棟以「銅錢」為造型，寓意「財運滾滾」的金色建築，曾多次引發審美爭議，如今因債務危機再成輿論焦點。

《極目新聞》報導，10月底，廣州地標建築廣州圓大廈在阿里法拍平台掛拍，以13.6億元起拍，引來網友關注。半個月過去，截至11月11日16時，平台顯示無人報名。若無人報名，將進行第二次掛拍。

廣州圓大廈由鴻達興業集團於2010年動工、2013年竣工，樓高138公尺，共33層，總建築面積約10.5萬平方公尺。其外圓直徑146.6公尺、內圓47公尺，外觀呈金色銅幣造型，倒映珠江水面形成「8」字，寓意財富與繁榮。儘管設計理念強調文化象徵，但因造型奇特，被不少民眾批評為「審美災難」，多年來一直在「最醜地標」排行榜內佔有一席之地。

法拍公告顯示，該案標的包含2宗土地使用權、3項不動產及固定資產，總評估價近17億元，折價後起拍價13.6億元。競拍者須繳納6798萬元保證金，並於11月11日18時前完成報名。雖然該拍賣頁面吸引逾2萬人次圍觀，但截至期限仍無任何登記買家。

管理人表示，如首輪流拍將啟動第二次拍賣。受母公司鴻達興業債務危機拖累，該大廈自2022年起多次被抵押及拍賣，前兩次拍賣均告流標。2024年，鴻達興業正式被法院裁定破產清算，本次為廣州圓大廈第三度登上法拍平台。