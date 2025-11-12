鳳凰最快傍晚登陸　2縣市侵襲率100%

▲鳳凰持續減弱。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風鳳凰進逼，中央氣象署預估最快今天傍晚登陸。根據氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，高雄市、屏東縣最高達100%，台東縣99%、台南市98%、嘉義縣76%、嘉義市75%、花蓮縣62%、雲林縣56%、澎湖縣55%、南投縣42%，其他縣市則低於24%，北部均在10%以下。

▼最新未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）

氣象署提醒，鳳凰颱風接近台灣過程中強度將逐漸減弱，今天颱風及其外圍環流影響，各地有降雨機會，其中基隆北海岸、大台北、南部、東半部有局部大雨或豪雨發生的機率；周四颱風減弱並逐漸遠離，除北部仍有局部大雨發生，其他地區雨勢趨緩。

氣象署資深預報員朱美霖在今早氣象署記者會提到，從周二晚間到目前颱風強度稍微減弱，暴風半徑略為縮小，從衛星雲圖看到颱風結構逐漸轉差，是高低層分離型態。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



朱美霖說，今日颱風最靠近，逐漸朝台灣附近的西南海域接近，雖逐漸減弱當中，但還是要多加留意風雨威脅；預估今傍晚就會相當接近恆春半島這帶，跟過去路徑預測，還有略為往南調整一些。

朱美霖指出，預估今傍晚到晚間，颱風就會登陸台灣南段陸地，在台東附近從東北出海，這段期間持續減弱當中；預估往東北方向移動期間，有快速減弱趨勢，可能轉為熱帶低壓，或進一步變性為溫帶氣旋。