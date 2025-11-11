鄭麗文祭拜共諜爭議延燒　卓榮泰：跟民眾的距離太遙遠

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文近期引發祭拜共諜吳石爭議，行政院長卓榮泰今（18日）備詢時直言，國民黨主席知道中國共產黨正在大力吹捧吳石，竟不避諱地去參加這個組織所舉行的活動，「會讓我們覺得跟民眾的距離太遙遠」，表示她不在乎社會觀感、不在乎歷史定位，也不在乎對岸用吳石精神加強對台統戰的事實。

「我表示遺憾。」卓榮泰說，中國國民黨的主席當她知道中國共產黨正在大力吹捧吳石，甚至要求涉台人員要學習吳石精神的時候，竟然不避諱地去參加這個組織所舉行的活動，「會讓我們覺得跟民眾的距離太遙遠」。

卓榮泰指出，尤其這幾天討論的熱度非常高，但是仍然阻止不了國民黨主席參加這活動，「表示她不在乎社會觀感、不在乎歷史定位，也不在乎對岸用吳石精神加強對台統戰的事實，跟人民的距離實在太遙遠」。

莊瑞雄說，卓院長這樣的講法仍算厚道了，主席台上的副院長江啓臣應該會很大的感慨，過去馬英九、韓國瑜至少在蔣介石誕辰的時候都有去獻花、弔祭或是謁陵，至少維持歷史上的一致性，但現在的主席對蔣介石隻字未提。

莊瑞雄表示，這雖然是國民黨家務事，但轉身向共諜致敬，這恐怕連蔣介石地下有知，這些徒子徒孫他一定也不甚唏噓。

卓榮泰表示，共諜是要消滅國民黨、消滅中華民國，這是共諜的工作，身為國民黨主席應該知道歷史，當中國正在大陸吹捧吳石的時候，已經陷入統戰的過程，所以，保衛中華民國台灣主權跟安全的工作，已經沒有辦法再由鄭麗文帶領的國民黨身上看到，已經跟這理念背道而馳，未來政府應該跟國內所有自由民主人士更加強對中華民國台灣主權安全的保障，必須堅持這原則。