離島交通船99班次取消　國內線航班29架停飛

▲今天離島交通船共有8航線、99航次停航。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近，加上共伴效應影響，不少地區已出現明顯風雨。交通部航港局表示，今天離島交通船共有8航線、99航次停航；民航局也說，截至今天上午10時，國內線共取消29架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消6架次。

離島交通船停航資訊：

1.基隆-馬祖：全部停航（1航次）

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）

4.金門-石井：全部停航（4航次）

5.金門-五通：全部停航（24航次）

6.東港-小琉球：全部停航（52航次）

7.鹽埔-小琉球：全部停航（6航次）

8.富岡-綠島：全部停航（4航次）

中央氣象署表示，颱風外圍環流及東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、台東縣地區、桃園市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、台北地區及新竹至南投、高雄山區有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，今、明天台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。