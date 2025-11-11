AI詐欺持續升溫！電商平台面臨史上最難防的「假人潮」

▲AI詐欺橫行電商陷信任危機。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

近年生成式 AI 技術快速普及，不僅推動電商產業自動化與個人化行銷，同時也成為詐欺者的新武器。多國電商平台在大型促銷檔期前夕，接連出現「AI 偽造身分」與「合成買家帳號」等新型態詐騙案件，引發業界關注。

根據 Mexico Business News 報導，反詐企業 Sumsub 最新調查顯示，AI 驅動詐欺案件在一年內增加約 27%，其中「合成身分文件（synthetic ID）」的使用更暴增 1,200%。詐欺者利用生成式 AI 偽造護照、自拍驗證畫面與客服對話，使平台難以辨識真偽，傳統驗證機制幾乎形同失效。

AI 技術讓詐欺活動進入「自動化」與「規模化」階段，不法分子可同時建立上千個假帳號進行交易與洗錢，並利用演算法測試平台防線。對電商而言，AI 已成為提升效率與生成內容的利器，但同時也是資安防線的最大挑戰。

在台灣市場，東森、momo、蝦皮與PChome 等主要電商平台已陸續導入多項資安與帳號驗證措施，包括信用卡加密、防機器人機制（如 reCAPTCHA）、異常行為偵測及登入提醒等，以強化交易安全。不過資安專家指出，生成式 AI 技術快速進步，已可模擬真人影像、語音與對話內容，傳統驗證機制可能因此失效。專家建議業者積極評估導入合成媒體偵測、行為生物特徵識別等新型防詐技術，並與主管機關合作建立相關標準，以防範假帳號與身份偽造風險進一步擴大。