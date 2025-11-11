　
大陸 大陸焦點 特派現場

小獅子進房提供「叫醒服務」　趴床與住客互動...每日限量20間

記者魏有德／綜合報導

江蘇宿遷一處田園度假區推出「萌獅叫醒服務」，只要住客提前預約訂購，早晨時便會由飼養員帶著幼獅進入客房為住客「晨喚」，讓遊客近距離與小獅子互動。該服務推出後，引起網友們熱議。根據該度假區規定顯示，相關房型每日限量20間，需提前預約並簽署安全協議。

▲江蘇宿遷一間酒店度假區內提供小獅子「叫醒服務」。（圖／翻攝極目新聞）

▲江蘇宿遷一間酒店度假區內提供小獅子「叫醒服務」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，江蘇宿遷一家酒店內提供小獅子叫醒服務。工作人員牽著小獅子來到客房，孩子接過繩子走向屋內。網友們對此很感興趣，紛紛詢問地點。

▲江蘇宿遷一間酒店度假區內提供小獅子「叫醒服務」。（圖／翻攝極目新聞）

據了解，該酒店位於一家田園度假區內，園內設有動物展示區。叫醒服務需要提前預約，小獅子能進屋與人近距離互動，宿遷文旅官方帳號也曾發過度假區有小獅子進房間的宣傳。

▲江蘇宿遷一間酒店度假區內提供小獅子「叫醒服務」。（圖／翻攝極目新聞）

「萌獅叫醒」服務房型每晚售價628元人民幣（約2733.8元新台幣），包含餐飲與親子樂園入場等項目，服務時間為上午8時至10時，每日僅開放20間房預約。過程中，飼養員全程陪同，幼獅可在房內停留約7分鐘，該活動目前已預約至11月24日，欲與獅子互動的旅客也可改訂「動物見面會」。

對於外界熱議，度假區工作人員表示，園區具備合法飼養資質並設有動物展示區，但遊客仍需注意安全。宿城區文旅局回應，動物飼養資質不屬其管理範疇；農業農村局則尚未回覆相關查詢。

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

