日本舞者在台灣住飯店「行李全被偷」　警要查2名清潔工

記者趙蔡州／綜合報導

日本舞者 melochin（めろちん）近日到台灣參加活動，不料1日演出結束後回到飯店時，發現留在房間內的個人物品全部消失，經查才得知是飯店清潔人員涉嫌偷竊。警方表示，儘管當事人未報案，但警方知情後已主動介入調查，目前正積極調閱周邊監視器，持續追查2名涉案外籍員工到案說明。

melochin透過Instagram 限時動態表示，他近日受邀在台灣參加表演活動，但1日演出結束後回到飯店後，不料所有放在房間內的行李全部消失，最初懷疑是飯店誤以為已退房，所以將房內東西清空，但跟飯店溝通後，竟得知飯店未安排房間清潔，是清潔人員涉嫌偷竊。

邀請melochin到台灣表演的主辦單位3日也證實此事件，melochin因演出需要攜帶的物品較多，於是拖著行李箱至演出會場，但仍有不少飾品、服飾等個人物品放在旅館，演出結束後回到飯店，就發現房間像「剛Check-in一樣乾淨」，留在房間內的個人物品全部不見。

主辦單位透露，由於直到退房日，舞者的物品幾乎都未找回來，加上飯店始終聯繫不上當時負責整理房間的清潔人員，「事情演變到這一步，我們認為物品遭竊」，舞者由於回國班機時間的關係，他們要求飯店立刻給解決辦法，飯店已承諾願意賠償藝人丟失物品之所有金額。

警方表示，儘管當事人未報案，信義警分局知情後已主動介入調查，並與刑事局、市警局刑警大隊成立專案小組，經傳喚飯店負責人到案說明，對方供稱涉事1男1女清潔員誤以為房客已退房才入內打掃，但無法交代遺失物品的去向。

警方也發現，飯店業者跟2名外籍清潔員並無直接聯繫，都是透過中間人協助溝通，疑似有非法聘用外籍移工情形，將依違反《就業服務法》函報台北市勞動局查處，也將繼續調閱監視器，追查2名外籍清潔員到案說明。