　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

日本舞者在台灣住飯店「行李全被偷」　警要查2名清潔工

▲▼melochin。（圖／翻攝自Instagram／melochin_style）

▲日本舞者在台灣住飯店行李遭竊，警要查2名清潔工。（圖／翻攝自Instagram／melochin_style）

記者趙蔡州／綜合報導

日本舞者 melochin（めろちん）近日到台灣參加活動，不料1日演出結束後回到飯店時，發現留在房間內的個人物品全部消失，經查才得知是飯店清潔人員涉嫌偷竊。警方表示，儘管當事人未報案，但警方知情後已主動介入調查，目前正積極調閱周邊監視器，持續追查2名涉案外籍員工到案說明。

melochin透過Instagram 限時動態表示，他近日受邀在台灣參加表演活動，但1日演出結束後回到飯店後，不料所有放在房間內的行李全部消失，最初懷疑是飯店誤以為已退房，所以將房內東西清空，但跟飯店溝通後，竟得知飯店未安排房間清潔，是清潔人員涉嫌偷竊。

邀請melochin到台灣表演的主辦單位3日也證實此事件，melochin因演出需要攜帶的物品較多，於是拖著行李箱至演出會場，但仍有不少飾品、服飾等個人物品放在旅館，演出結束後回到飯店，就發現房間像「剛Check-in一樣乾淨」，留在房間內的個人物品全部不見。

主辦單位透露，由於直到退房日，舞者的物品幾乎都未找回來，加上飯店始終聯繫不上當時負責整理房間的清潔人員，「事情演變到這一步，我們認為物品遭竊」，舞者由於回國班機時間的關係，他們要求飯店立刻給解決辦法，飯店已承諾願意賠償藝人丟失物品之所有金額。

警方表示，儘管當事人未報案，信義警分局知情後已主動介入調查，並與刑事局、市警局刑警大隊成立專案小組，經傳喚飯店負責人到案說明，對方供稱涉事1男1女清潔員誤以為房客已退房才入內打掃，但無法交代遺失物品的去向。

警方也發現，飯店業者跟2名外籍清潔員並無直接聯繫，都是透過中間人協助溝通，疑似有非法聘用外籍移工情形，將依違反《就業服務法》函報台北市勞動局查處，也將繼續調閱監視器，追查2名外籍清潔員到案說明。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃明志深夜終於現身投案：我不會逃
王子「會與粿粿共同面對」！認找范姜彥豐協商「分期付款」
準鳳凰各國預測挑戰「超級颱風」　一路向西成颱後大爆發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

日本舞者在台灣住飯店「行李全被偷」　警要查2名清潔工

快訊／太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

「溫暖有感　以愛復歸」更保80年　鄭銘謙讚「不放棄任何一個人」

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡「沒掙扎就猝死」

黃金超跑聯合拍賣會！麥拉倫未落槌　黃金條塊78萬8500拍出

外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境

顧家貨車駕駛遭撞死！妻忍悲相驗：什麼都沒了　痛批毒駕男可惡　

太子集團在台「4大神獸」曝　豪宅車庫藏2億布加迪+1.6億馬王

家屬悲痛認屍！29歲BMW女2次事故慘死　肇事客運司機一直發抖

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

驚悚畫面曝！桃園貨車遭毒駕擦撞　車身解體噴斷兩截…駕駛慘死

日本舞者在台灣住飯店「行李全被偷」　警要查2名清潔工

快訊／太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

「溫暖有感　以愛復歸」更保80年　鄭銘謙讚「不放棄任何一個人」

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡「沒掙扎就猝死」

黃金超跑聯合拍賣會！麥拉倫未落槌　黃金條塊78萬8500拍出

外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境

顧家貨車駕駛遭撞死！妻忍悲相驗：什麼都沒了　痛批毒駕男可惡　

太子集團在台「4大神獸」曝　豪宅車庫藏2億布加迪+1.6億馬王

家屬悲痛認屍！29歲BMW女2次事故慘死　肇事客運司機一直發抖

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

日本舞者在台灣住飯店「行李全被偷」　警要查2名清潔工

快訊／黃明志現身警局自首　友人陪同下車先自拍

快訊／黃明志消失2天遭通緝　深夜終於現身到案：我不會逃

快訊／太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

美財長鬆口！輝達Blackwell晶片「有望賣中國」　最快2年內解禁

停車格怪怪的「畫到路中央」？　斗六市長親解：未來設行人道

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」！踢鐵板遭判罰50萬

黃明志逃往泰國？「最強奶媽」曬截圖求救：請當地朋友給我消息

國際火線／韓國造核潛艦，將打開核武擴散潘朵拉盒子？

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

社會熱門新聞

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

2外國人手斷騙醫藥費！移民署驅除出境

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

太子集團在台「4大神獸」曝　藏2億布加迪+1.6億馬王

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

CEO極樂毒趴內幕曝！富家女留學返台淪「上流藥頭」

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

高雄殯葬處集體貪污　1163具遺體插隊火化

黃金超跑聯合拍賣會　黃金條塊78萬8500拍出

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

恩／檢調搜索太子集團在台據點　扣45億拘25人

5月出席活動才曝「沒當兵原因」！薛仕凌涉閃兵30萬交保

29歲BMW女2次事故慘死　肇事客運司機一直發抖

更保八十慶祝大會暨表揚大會

更多熱門

相關新聞

預約禁菸房聞異味　飯店挨告殺人未遂

預約禁菸房聞異味　飯店挨告殺人未遂

1名外籍旅客日前預約台北市西門町某大型飯店，註明要住禁菸房，但在入房前就聞到走廊上的菸味，外籍旅客感到身體不適，控告飯店值班主管涉嫌3次殺人未遂，台北地檢署調查，飯店已依法規標示禁菸，無法苛求飯店防範其他人偷抽菸，3日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

72歲爺飯店洗澡被「58度高溫水活活煮死」

72歲爺飯店洗澡被「58度高溫水活活煮死」

住高雄日航酒店吃板前壽司

住高雄日航酒店吃板前壽司

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

五股洲子洋核心再添新亮點　「芳洲漾」主打裝潢三房

五股洲子洋核心再添新亮點　「芳洲漾」主打裝潢三房

關鍵字：

飯店盜竊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

黃明志下落不明遭通緝　大馬警方研判「已潛逃」

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她

黃明志逃往泰國？最強奶媽曬截圖求救

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」命案現場還有第三人

美股3大指數開盤齊跌　台積電ADR跌1.72％

大馬全境通緝！黃明志神隱　豪宅區內「工作室」畫面曝光

2外國人手斷騙醫藥費！移民署驅除出境

圤智雨爆「黃明志約過台AV女優」　手握對話證據

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面