百萬富豪失蹤1月竟被撕票！　以為「見投資人」夫妻遭分屍埋沙漠

▲ 諾瓦克和安娜遭人拐騙到哈塔，不幸喪命。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯加密貨幣百萬富豪諾瓦克（Roman Novak）與妻子安娜（Anna）一個月前赴阿拉伯聯合大公國度假勝地哈塔（Hatta）會見「投資人」，未料竟被設局綁架，雙雙遭分屍慘死。

根據《每日郵報》，執法部門透露，這對夫婦住在杜拜，平時經常在社交媒體上炫富，展示豪車與私人飛機等奢華日常，卻成為歹徒鎖定的目標，且諾瓦克在案發前才剛入手一輛收藏價值極高的英國AC Cobra跑車。

調查顯示，夫妻倆由私人司機載往哈塔山區度假村，在湖邊停車場轉乘其他車輛後失蹤。諾瓦克傳給聯絡人的最後一則訊息稱自己「受困在阿曼邊境的山區」，急需15.2萬英鎊（約新台幣620萬）。

手機定位顯示兩人待在哈塔2天，接著出現在阿曼及開普敦2天，到10月初便徹底消失，疑似是歹徒故意讓他們的手機保持開機，以混淆調查人員。遠在俄羅斯的親戚報案後，兩人遭肢解的遺體被發現埋在一座沙漠中。

警方目前逮捕3名俄籍嫌犯，包括53歲前兇殺案偵探沙赫特（Konstantin Shakht），以及曾參與烏克蘭戰爭的46歲退伍軍人沙里波夫（Yury Sharypov）與45歲的達列金（Vladimir Dalekin）。據報他們要求諾瓦克交出加密錢包密碼，但錢包是空的，兩人最終因籌不到贖金慘遭撕票。

諾瓦克生前常炫耀自己與Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）等億萬富豪往來，曾因挪用3800萬英鎊（約新台幣15.5億）加密貨幣投資款接受調查，兩人留下的孩子則由安娜的父母接手照顧。