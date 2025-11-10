　
地方 地方焦點

投縣適性體育運動競賽　近1500身心障選手熱情參與

▲近1500名選手參加南投縣適性體育運動競賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲近1500名選手參加南投縣適性體育運動競賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第73屆「適性體育運動競賽」9日在縣立體育場開幕，有來自全縣各校及社福團體的近1500位身心障礙選手熱情參與，展現身心障礙選手挑戰自我的勇氣、希望與無限可能，令人動容。

縣政府指出，本屆全縣適性體育運動競賽開幕活動由副縣長王瑞德主持，今年計有60多所學校及社福團體、共1460位身心障礙選手及200多名隊職員參加，分別在縣立體育場、三和游泳池、竹山高中、南崗國中等不同場地競技。

▲全縣適性體育運動競賽，近1500名選手挑戰「永不放棄」。（圖／南投縣政府提供）

▲全縣適性體育運動競賽，近1500名選手挑戰「永不放棄」。（圖／南投縣政府提供）

比賽項目也相當多元，包含田徑、游泳、桌球、輪鞋競速及地板滾球等，選手們在賽場上全力以赴，像是由兩人同步合力以布縛皮球折返跑的「雙龍搶珠」競速，連乘坐輪椅的選手都「無障礙」的參與競賽，展現堅強意志與團隊精神，現場觀眾加油掌聲不斷。

王瑞德表示，每位身心障礙選手堪稱社會的榜樣，用行動詮釋「永不放棄」的運動家精神，他特別感謝所有支援比賽的志工、教練及家屬的支持，讓這場別具意義的運動會得以順利舉行；縣府教育處指出，希望藉此讓一般民眾進一步了解身心障礙者在生活與運動上的需求與努力，也感受到無障礙環境的重要以及社會共融的價值，並鼓勵更多身心障礙朋友走出戶外、參與社會，帶動社會大眾對運動平權的重視。

適性體育運動競賽身心障特教生社福團體

