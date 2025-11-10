港務公司邀請兩大郵輪來台踩線　爭取高經濟效益的外籍旅客來台

▲郵輪業者代表走訪台灣藍染工坊，左4荷美郵輪岸上觀光產品經理Madeleine Ninness、左5璽寶郵輪航線規劃與分析經理Jeff Shieh、右3荷美郵輪航線與行程規劃部經理Chris Bacon)。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升台灣港口在亞洲郵輪市場的能見度與掛靠潛力，台灣港務公司積極推動國際郵輪航商實地考察，近日成功邀請美國嘉年華集團旗下兩大郵輪品牌荷美郵輪及璽寶郵輪代表來台踩線，希望拓展外籍旅客來台旅遊業務，提供郵輪產業經濟效益。

台灣港務公司總經理王錦榮指出，外籍旅客來台一天估計消費金額約兩百美元，本國旅客搭郵輪到國外旅遊，在郵輪港消費有限，賺的是郵輪在台補給與船上工作人員上岸購買民生用品與紀念品等，因此如果能爭取郵輪帶來外籍旅客，經濟效益會高很多倍。

兩家郵輪公司代表本11月1日聯袂來台，展開為期九天八夜的全台踩線行程，實地了解台灣港口設施、接待服務與觀光資源，並評估未來航線掛靠的可行性。

此次來台貴賓包括荷美郵輪岸上觀光產品經理 Madeleine Ninness、航線與行程規劃部經理 Chris Bacon、璽寶郵輪航線規劃與分析經理 Jeff Shieh。三位代表皆為該品牌航線與產品規劃核心成員，負責行程部署、市場分析與岸上觀光開發，對亞洲航線規劃具有關鍵影響力。

港務公司指出，各大郵輪近年積極強化亞洲市場布局，本次踩線的兩大郵輪公司各具市場定位與旅客基礎，涵蓋從奢華精品到中大型休閒郵輪的多元產品線。隨著亞洲郵輪市場復甦，郵輪公司看好東亞航線的發展潛力，特別關注具文化深度與特色體驗的新掛靠港。

▲港務公司安排郵輪業者前往花蓮部落並試做麻糬。（圖／港務公司提供）

此次踩線行程由港務公司邀請及安排、觀光署共同協助，行程自台北出發，依序走訪台南、高雄、澎湖、台中、花蓮及基隆等主要郵輪港口。考察重點包括港口設施、旅客服務及周邊觀光亮點，讓航商能深入了解台灣各港特色與旅遊潛力。

郵輪公司代表表示：「我們一直在尋找能為旅客帶來多元文化體驗與在地魅力的港口。這次的走訪讓我們更深入了解台灣的多元風貌，每一個港口與港口城市都展現出獨特的地方特色，留下深刻印象。加上台灣優良的治安與舒適的環境，我們未來將會持續增加對台灣港口的掛靠。」

港務公司進一步說明，郵輪業者非常需要新的景點，以豐富整個亞洲航程的多樣性。台灣各港具備完善靠泊能力及吸引力，例如台中港地理位置適中，航程中可靈活安排於基隆與高雄之間，而澎湖港一號碼頭延建工程已完成，即使是大型郵輪也能直接靠泊，對國際郵輪公司而言極具吸引力。

王錦榮表示：「透過實地踩線讓航商深入了解台灣港埠環境與觀光潛力，是推動國際掛靠合作的重要一步。未來將持續與觀光署及地方政府攜手推動國際行銷與招商推廣，積極拓展掛靠航線，打造台灣成為亞洲郵輪航線中最具文化深度與魅力的新興目的地。」

本次行程同時展現中央與地方攜手推動郵輪產業發展的成果。由港務公司邀請航商並統籌整體規劃，觀光署協助辦理接待事宜，基隆、高雄、花蓮及台南等地方政府也特別派員支援國際行銷推廣，提供在地觀光素材與宣傳資源，協助推廣城市形象與地方特色，體現中央與地方齊心發展郵輪產業的決心。