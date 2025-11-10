違規用「芬普尼」可罰30萬　農業部追查雞蛋污染來源

▲市售雞蛋驗出「芬普尼」，農業部進一步說明追查狀況、市場影響。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者林育綾／台北報導

市售雞蛋近日檢出「芬普尼（Fipronil）」農藥殘留，農業部今（10）日下午說明，彰化縣政府已至該畜牧場進行了解，釐清藥殘原因，待檢驗結果出爐後將對外公布。而針對外界關心的市場影響，由於涉案牧場每日產量僅佔全國0.16%，不至於影響國內雞蛋整體供應。

「芬普尼」農藥超標雞蛋流出，外界紛紛關心污染來源，農業部今日表示，在接獲通知後，立即與行政院食品安全辦公室、衛福部食藥署、環境部、地方政府等共同前往採檢，彰化縣政府今日也至該畜牧場進行了解，並釐清藥殘原因，若檢驗結果出爐，將對外公布。

農業部也說明，依據現行規定，芬普尼「從未」核准作為經濟動物的動物用藥。為了降低風險，早在民國106年即公告「4.95％芬普尼水懸劑」為禁用農藥。若畜牧場違反《動物用藥品管理法》，地方政府可依法處6萬到30萬元罰鍰，且違法場將列為「高風險對象」，後續將加強追蹤監測與抽驗。

農業部強調，目前國內雞蛋每日供應量約2,500萬顆，而該涉案牧場每日產量約4萬顆，占比僅約0.16%，不至於影響國內雞蛋的整體供應。呼籲民眾毋須恐慌，相關單位已全面追查污染來源並加強市場監測。