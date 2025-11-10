棕櫚葉砸出國賠！北市男走在三總遭擊中肩頸　院方要賠24萬

▲三總停車場枯葉砸傷民眾，士林地院判醫院賠24萬。（示意圖／ETtoday記者攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名徐姓民眾走進三軍總醫院內湖院區停車場，竟被枯黃棕櫚葉砸中肩頸，受傷後控告醫院與國防部，請求近200萬元國賠。士院審理後認定，醫院委外廠商未落實園藝維護，確有「管理欠缺」，三總須賠償24萬4491元及利息；至於眼傷、舊疾惡化與精神損害部分，法院認與事故無關，駁回。

2022年12月19日上午10時33分，徐民走在三總內湖院區停車場人行道，突然被棕櫚樹枯黃葉片掉落擊中右肩、頸部。三總將停車場管理委由岳洋公司，園藝維護再轉包德齊工程行，事發前雖曾於11月與12月修剪樹木，但仍發生棕櫚葉掉落砸人意外。

徐民主張，醫院及廠商未善盡修剪巡檢責任，導致枯葉砸人，造成外傷性肩頸挫傷、旋轉肌破損及精神官能症，請求醫療費、看護費、工作損失與慰撫金共194萬餘元。三總抗辯稱，棕櫚葉僅「掃到」原告，監視器顯示未真正砸中，且原告多項病症屬舊疾或與事故無因果關係；國防部則指徐男工作損失不實、精神病症間隔太久，請求駁回。

法官指出，《國家賠償法》第3條第2項明定，公共設施若委託民間管理，發生管理欠缺時仍由「委託機關」負責。三總是停車場的管理機關，即使依內部規範由國防部統籌辦理國賠，也不得以此規避外部賠償責任。

法官勘驗監視器畫面與現場照片後認為，掉落棕櫚葉確實砸中徐民行徑路線，且葉柄明顯枯黃，顯示委外公司未落實巡視修剪，三總亦未盡監督責任，屬「管理欠缺」。至於檢方曾以「自然力事故」為由不起訴，法院強調該刑事處分對民事並無拘束力，仍可另行認定醫院有疏失。

法官採信台大醫院鑑定結果，認僅「外傷性右肩挫傷」與「外傷性頸椎挫傷」與本案具因果關係，其餘如眼傷、肩袖破裂、椎孔骨贅及精神疾病均屬退化或舊疾，與本案無涉。

經核算，法院認可醫療費6986元、交通費6630元、工作損失11萬0875元、精神慰撫金12萬元，共計24萬4491元，自113年3月5日起按年息5%計算利息。法院指出，徐民聲請的看護費60餘萬元並無具體證據支持，金額過高不予採納。

士林地院判決三軍總醫院應賠償徐民24萬4491元及利息，其餘請求駁回；國防部部分因屬備位聲明，無庸再審。全案訴訟費共4萬4305元，三總負擔13%（5760元），其餘由徐民負擔。判決准宣告假執行，但若三總預供25萬0251元擔保金，可免為假執行。