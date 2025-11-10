　
國際

載300羅興亞難民　馬來西亞外海船隻翻覆！至少7死數百人失蹤

▲▼ 。（圖／翻攝自Malaysia Coast Guard）

▲ 難民船翻覆，尚有200多人失蹤。（圖／翻攝自Malaysia Coast Guard）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞海事執法機構（Malaysian Maritime Enforcement Agency）9日表示，一艘載有300名羅興亞難民的船隻在馬來西亞與泰國邊境海域沉沒，造成至少7人死亡、13人獲救，尚有數百人失蹤，海上搜救行動仍在持續。

根據《路透》，當地海事機構負責人穆斯塔法（Romli Mustafa）說明，這艘船3天前從緬甸若開邦出發，在接近蘭卡威島（Langkawi）附近海域發生意外，搜救人員正在170平方海浬的範圍內進行搜索。當局公布的照片中可見一名倖存者身上裹著毛巾，另一人躺在擔架上。

吉打省警察總長阿布沙（Adzli Abu Shah）透露，這些難民原本搭乘大型船隻從緬甸出發，但為避免被發現，在接近馬來西亞時被要求轉乘3艘較小的船隻，每艘約載100人，目前另外2艘船仍下落不明。

羅興亞族是緬甸的穆斯林少數民族，長期遭受迫害。2017年緬甸軍方血腥鎮壓後，約130萬羅興亞人被迫逃至鄰國孟加拉的難民營。聯合國難民署數據顯示，今年1月至11月初，已有逾5100名羅興亞人冒險搭船逃離緬甸和孟加拉，其中近600人死亡或失蹤。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南韓蔚山火力發電廠在拆除作業時發生嚴重坍塌，造成7人慘遭活埋。經過連日搜救，消防單位今（9）日上午尋獲第3名死者、44歲金姓男子的遺體。

8阿北騎車迷航到小港　警靠手機定位成功尋回

泰國鼻通出包！　馬來西亞下令禁售

謝侑芯猝死2周才轉謀殺案！大馬揭背後原因

