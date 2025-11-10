載300羅興亞難民　馬來西亞外海船隻翻覆！至少7死數百人失蹤

▲ 難民船翻覆，尚有200多人失蹤。（圖／翻攝自Malaysia Coast Guard）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞海事執法機構（Malaysian Maritime Enforcement Agency）9日表示，一艘載有300名羅興亞難民的船隻在馬來西亞與泰國邊境海域沉沒，造成至少7人死亡、13人獲救，尚有數百人失蹤，海上搜救行動仍在持續。

根據《路透》，當地海事機構負責人穆斯塔法（Romli Mustafa）說明，這艘船3天前從緬甸若開邦出發，在接近蘭卡威島（Langkawi）附近海域發生意外，搜救人員正在170平方海浬的範圍內進行搜索。當局公布的照片中可見一名倖存者身上裹著毛巾，另一人躺在擔架上。

吉打省警察總長阿布沙（Adzli Abu Shah）透露，這些難民原本搭乘大型船隻從緬甸出發，但為避免被發現，在接近馬來西亞時被要求轉乘3艘較小的船隻，每艘約載100人，目前另外2艘船仍下落不明。

羅興亞族是緬甸的穆斯林少數民族，長期遭受迫害。2017年緬甸軍方血腥鎮壓後，約130萬羅興亞人被迫逃至鄰國孟加拉的難民營。聯合國難民署數據顯示，今年1月至11月初，已有逾5100名羅興亞人冒險搭船逃離緬甸和孟加拉，其中近600人死亡或失蹤。