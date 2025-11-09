　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄「天價自助餐」一個便當5百元！店員：可能不只買一個

▲▼網友分享到高雄某自助餐購買餐點，結果一份便當500元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

▲網友分享到高雄某自助餐購買餐點，結果一份便當500元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

記者柯振中／綜合報導

高雄仁武區一名民眾日前在自助餐店購買便當，夾了豆腐、鯖魚、豬腳、炸肉排及番茄炒蛋等菜色，結帳竟被收取500元，讓他直呼「吃到天價自助餐」。他將餐點照片上傳網路，引發熱議，不少網友也質疑價格過高。

根據民眾上傳的照片，便當內容相當豐盛，除了多樣主菜外，還附有米粉。網友留言表示，「這樣要500太誇張」、「難道番茄炒蛋裡藏了鮑魚？」也有人笑稱「可能叫錯阿姨才被多算」。但也有網友提醒，若覺得價錢不合理，應當下詢問。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，該間自助餐的店員表示，依照照片內容估算，「大約是355元」，懷疑民眾並非只購買一份便當。業者解釋，魚塊約40元、炸肉排40元、豬腳三塊約90元、番茄炒蛋若有四格則為100元，豆腐與米粉另計，總額約三百多元。

店員強調，所有餐點價格皆為固定，若顧客對金額有疑慮，可在現場立刻反映以重新核算，避免事後爭議。實際再購買同樣菜色，扣除米粉後價格約265元，即使加上配菜也不超過350元。

店家表示，近期客流量增加，結帳時可能有誤會，但強調並無惡意哄抬價格。部分常客也替店家緩頰說，「不可能這樣就要500元」。事件曝光後，不少民眾呼籲業者與消費者雙方都應清楚核對，避免誤會導致爭議。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈
馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」
泫雅暈倒　認「不太記得了」連三道歉
一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲
捷運站「巨大金庫門」神秘用途曝光　北捷遙憶逾20年前慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄「天價自助餐」一個便當5百元！店員：可能不只買一個

馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」

鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」　4天警戒範圍曝

70歲長者短短5天「重回50歲」！醫師曝驚人研究：狀態顯著進步

捷運站「巨大金庫門」神秘用途曝光！北捷遙憶逾20年前慘況

市售雞蛋驗出農藥殘留「15萬顆流向9縣市」　食藥署：下架回收

彰化242盒毒雞蛋流進高雄！狂賣到剩31盒　市府「1原因」開罰業者

女老師搭高鐵「狂發出1聲音」　旅客轉頭2次：小聲點！網吵翻

鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上

鳳凰已達強度巔峰「升級強颱機率低」　最快明天下午發海警

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

跟姪子打賭阿公不會幫洗澡　愛孫開口阿公秒答應她輸慘

高雄「天價自助餐」一個便當5百元！店員：可能不只買一個

馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」

鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」　4天警戒範圍曝

70歲長者短短5天「重回50歲」！醫師曝驚人研究：狀態顯著進步

捷運站「巨大金庫門」神秘用途曝光！北捷遙憶逾20年前慘況

市售雞蛋驗出農藥殘留「15萬顆流向9縣市」　食藥署：下架回收

彰化242盒毒雞蛋流進高雄！狂賣到剩31盒　市府「1原因」開罰業者

女老師搭高鐵「狂發出1聲音」　旅客轉頭2次：小聲點！網吵翻

鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上

鳳凰已達強度巔峰「升級強颱機率低」　最快明天下午發海警

何超雲疑擁新歡「神秘男背後摟腰」照片曝　3個月前刪光未婚夫貼文

「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

高雄「天價自助餐」一個便當5百元！店員：可能不只買一個

車銀優「電話號碼」粉絲狂打10萬通　路人意外成苦主　

美周記／Jo Malone聖誕倒數月曆藏25格驚喜、TOM FORD冬日彩妝搶先看

泫雅發文報平安！　表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉

一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

T1三連冠再創《英雄聯盟》歷史…宙斯秒發IG送祝福

馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」

全台宵夜飯店懶人包！吃至尊寶牛肉麵看夜景　24小時點心吧免費吃

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

生活熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

快訊／11級強風來了　今午後變天

鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

鳳凰體型超大「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

鳳凰已達強度巔峰「升級強颱機率低」　最快明天下午發海警

「喝水3000毫升」堅持1個月！營養師：胃口小、體重降

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

那對夫妻妮妮突不適送醫

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

更多

最夯影音

更多
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面