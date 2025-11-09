高雄「天價自助餐」一個便當5百元！店員：可能不只買一個

▲網友分享到高雄某自助餐購買餐點，結果一份便當500元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）



記者柯振中／綜合報導

高雄仁武區一名民眾日前在自助餐店購買便當，夾了豆腐、鯖魚、豬腳、炸肉排及番茄炒蛋等菜色，結帳竟被收取500元，讓他直呼「吃到天價自助餐」。他將餐點照片上傳網路，引發熱議，不少網友也質疑價格過高。

根據民眾上傳的照片，便當內容相當豐盛，除了多樣主菜外，還附有米粉。網友留言表示，「這樣要500太誇張」、「難道番茄炒蛋裡藏了鮑魚？」也有人笑稱「可能叫錯阿姨才被多算」。但也有網友提醒，若覺得價錢不合理，應當下詢問。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，該間自助餐的店員表示，依照照片內容估算，「大約是355元」，懷疑民眾並非只購買一份便當。業者解釋，魚塊約40元、炸肉排40元、豬腳三塊約90元、番茄炒蛋若有四格則為100元，豆腐與米粉另計，總額約三百多元。

店員強調，所有餐點價格皆為固定，若顧客對金額有疑慮，可在現場立刻反映以重新核算，避免事後爭議。實際再購買同樣菜色，扣除米粉後價格約265元，即使加上配菜也不超過350元。

店家表示，近期客流量增加，結帳時可能有誤會，但強調並無惡意哄抬價格。部分常客也替店家緩頰說，「不可能這樣就要500元」。事件曝光後，不少民眾呼籲業者與消費者雙方都應清楚核對，避免誤會導致爭議。