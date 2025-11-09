　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鳳凰颱風撲台！北投發布黃色燈號　北市府緊急採取強風應變

▲▼颱風,強風,豪雨,大雨,豪大雨,氣象,氣象雲,天氣示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

▲中颱「鳳凰」來勢洶洶。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年第26號颱風鳳凰目前已達中度颱風上限，預計今（9日）晚間登陸菲律賓呂宋島後強度稍微減弱，並於週二北轉，週三至週四以輕颱之姿登陸台灣。中央氣象署已針對台北市北投區發布陸上強風特報黃色燈號，有機會出現8級以上陣風，目前評估強風特報將持續至13日颱風影響結束為止。台北市災害防救辦公室也再次通報各相關單位針對強風加強整備應變作為。

北市府表示，工務局轄下各處加強各項防颱工作及機具人員整備。公園處針對市區行道樹、公園、廣場等地樹木進行巡檢修剪及維護；教育局所屬學校及各局處針對權管樹木加強穩固。觀傳局及媒體事務組加強宣導民眾將居家窗臺、陽臺放置之物品、植栽等裝飾物加固或移除，避免因強風吹落。建管處也需加強向民眾宣導招牌鐵皮加蓋，並提醒可能造成的公安危險與後續衍生的民、刑事責任。

北市府指出，都發局、工務局及勞動局要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車及其他設施加強穩固。位於戶外配(變)電所周遭之帆布及廣告物應列為重點加強宣導防範。勞動局針對高處作業如屋頂修繕、模板組立、鋼構組配、冷氣及鐵窗安裝等作業，提醒業者及勞工注意作業安全，必要時應依規定暫停作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雞蛋檢出芬普尼超標3倍！　15萬顆流向9縣市
鳳凰颱風進逼！北投發布黃色燈號　北市府緊急採取強風應變
快訊／樂天桃猿拋震撼彈　古久保健二卸下一軍總教練
日男「包養24歲女偶像」花光1200萬退休金　趁開房3刀捅死
小薰撇清跟王子關係「真的很不熟」！　見他偷吃粿粿吐真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鳳凰颱風撲台！北投發布黃色燈號　北市府緊急採取強風應變

外交部：中國通緝沈伯洋典型「跨境鎮壓」　對國際規範公然挑戰

鄭麗文挨批追悼共諜　藍委：她是用更開放態度面對歷史

總預算躺在立法院40天未付委　藍白堅持「編預算挺軍警消」不放行

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報警

ET專訪／「7成市民有被剝奪感」　林岱樺拋3產業政策當「護國市長」

ET專訪／林岱樺提王金平、陳建仁：沒人說宗教治國　卻無限挑惕我

ET專訪／控雄檢自以為皇帝　林岱樺列4不法：清清白白有信心無罪

ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境過

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

鳳凰颱風撲台！北投發布黃色燈號　北市府緊急採取強風應變

外交部：中國通緝沈伯洋典型「跨境鎮壓」　對國際規範公然挑戰

鄭麗文挨批追悼共諜　藍委：她是用更開放態度面對歷史

總預算躺在立法院40天未付委　藍白堅持「編預算挺軍警消」不放行

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報警

ET專訪／「7成市民有被剝奪感」　林岱樺拋3產業政策當「護國市長」

ET專訪／林岱樺提王金平、陳建仁：沒人說宗教治國　卻無限挑惕我

ET專訪／控雄檢自以為皇帝　林岱樺列4不法：清清白白有信心無罪

ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境過

彰化242盒毒雞蛋流進高雄！狂賣到剩31盒　市府「1原因」開罰業者

賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站

市售雞蛋檢出芬普尼超標3倍！ 15萬顆流向9縣市　急下架回收

白百何公開時間線打臉製片人！　「只有她被請回國」遭排擠

國3竹崎段連三天出意外！車禍追撞2死、混凝土車翻覆...今火燒車

連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織　警政署：保障言論自由

南韓打房嚇壞豪宅屋主！每年房屋稅「至少繳107萬」　擬拋售避險

快訊／洋基成軍首戰慘敗　勇士「單場133分」破PLG單場新高

鳳凰颱風撲台！北投發布黃色燈號　北市府緊急採取強風應變

【員工急倒車逃命】巨大棕熊襲擊北海道牧場！　追車「一拳打凹引擎蓋」

政治熱門新聞

保密到家！　連蕭美琴本人都最後才知道親赴歐洲議會演說

預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲

鳳凰颱風撲台　北市府急採強風應變

網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報警

痛批鄭麗文追思共產黨員　蔡正元：國民黨今後改名投降黨

鳳凰颱風來襲　李四川：11月的颱風都不好惹

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

黃捷獲頒世界青年峰會「年度政治人物獎」　赴德領獎成首位獲獎台灣人

林佳龍：當蕭美琴站上歐洲議會講台時　很多人都哭了

ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境過

鄭麗文追思共諜「密使一號」吳石　曾被蔣介石處死嘆「心寒」

鄭麗文出席共諜追思會！吳思瑤：乾脆加入共產黨

鄭麗文「拜共諜」　他嘆不知藍明年怎選

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

更多熱門

相關新聞

鳳凰逼近！南投消防籲取消或延期登山

鳳凰逼近！南投消防籲取消或延期登山

中央氣象署已宣布將鳳凰颱風升格為中度颱風，預測路徑正逐漸朝台灣逼近；南投縣消防局嚴正呼籲，颱風期間山區潛藏極高風險，請所有山友切勿冒險入山，以免危及自身與搜救人員安全。

鳳凰颱風來襲　花蓮森林育樂場域10日17時起封閉

鳳凰颱風來襲　花蓮森林育樂場域10日17時起封閉

鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上

鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上

北市東區大樓玻璃整片遭吹落　險砸賓士

北市東區大樓玻璃整片遭吹落　險砸賓士

11月颱「鳳凰」來襲　盧秀燕：已做好準備

11月颱「鳳凰」來襲　盧秀燕：已做好準備

關鍵字：

鳳凰颱風氣象署氣象台北

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

快訊／11級強風來了　今午後變天

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

更多

最夯影音

更多
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面