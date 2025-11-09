　
日男「包養24歲女偶像」半年花光1200萬退休金　趁開房3刀捅死她

▲星谷梨里花偶像活動半年就退團。（圖／翻攝自部落格／星谷梨里花）

▲平林佐奈的藝名是星谷梨里花，但地下偶像活動僅半年就退團。（圖／翻攝自部落格／星谷梨里花）

記者王佩翊／綜合報導

日本一名57歲男子申請提前退休後開始沉迷地下偶像，然而為了博得一名24歲地下偶像的歡心，他在短短半年就花光6000萬日圓（約新台幣1211萬元）的退休金。沒想到錢花完後，女方還要求他去打工賺錢，讓他憤而起了殺心，趁著兩人相約在愛情旅館見面時，持刀砍殺女方，最終被法院判刑16年。

根據日本媒體報導，石川晃大學畢業後工作將近30年，2018年在50歲時申請提前退休，取得約6000萬日圓（約新台幣1211萬元）退休金，隨後又去其他公司擔任系統工程師，直到2022年5月才真正停止工作。

石川晃不僅沒有結婚，也幾乎沒有戀愛經驗，只有在30多歲時短暫交往3個月，可說是「母胎單身」近50年。感情經驗幾乎為零的他，2022年8月開始透過約會網站尋找援交對象，最多同時與4名以上女性保持關係。

其中一人是24歲地下女子偶像團體成員平林佐奈，而石川晃則在心中將女方視為自己的結婚對象，每次約會都花費6到10萬日圓（約新台幣1.2萬至2萬元），過夜旅行更高達100萬日圓（約新台幣20萬元）。他聲稱，平林佐奈經常以各種理由要錢，自己甚至曾經一次給了1000萬日圓（約新台幣200萬元）。

就這樣經過半年的揮霍，石川晃的退休金見底，只能開始變賣收藏品並向銀行借貸745萬日圓（約新台幣150萬元）。兩人2023年2月2日深夜相約在東京的一間愛情旅館，見面時女方再度索要30萬日圓（約新台幣6萬元），還說「你沒錢了就去打工」。石川晃認為自己是認真交往，卻被對方當場提款機，情緒失控，便持刀連刺對方頸部3刀致死。

根據調查，石川晃2月2日凌晨2點與平林佐奈去開房，行兇後，6點獨自離開賓館，身影被監視器拍下。3日凌晨1時30分，賓館發現客人沒有退房，通報警方，警方抵達後發現平林佐奈全裸躺在床上。警方開始調查同行的石川晃，3日晚間將其逮捕，並搜出2把小刀，其中一把刀有可疑血跡。

石川晃被法官認定有明確殺人意圖且手段殘忍，因此判處16年有期徒刑。

 
