地方 地方焦點

2025基隆國際移民生活節　邱佩琳：打造共融無國界城市節慶

▲2025基隆國際移民生活節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲近千人共襄盛舉！基隆國際移民生活節熱鬧登場，杜力壓軸嗨翻全場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

由基隆市政府主辦的「2025基隆國際移民生活節」今（8日）在基隆城際轉運站盛大登場，吸引近千名市民與新住民熱情參與。活動以「靠岸﹒成家﹒心城市」為主題，結合多元文化展演、異國美食交流、服飾體驗與永續市集，展現港都基隆的文化多元與包容精神，同時為「基隆400年」系列城市行動揭開序幕。

副市長邱佩琳表示，基隆是一座「因移民而生、因文化而茁壯」的城市，無論來自何方，只要願意在此靠岸扎根，就是基隆人。她指出，今年活動以「399＋1文化行動」掀起全場亮點，399位市民換上新住民傳統服飾，象徵文化同行，而她則以「第400位文化領航者」的身分加入行列，寓意基隆邁向400年城市新篇章。邱佩琳強調，這場活動不僅是文化展演，更代表城市對「多元、共融與包容」價值的實踐。

▲2025基隆國際移民生活節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

民政處長呂謦煒說明，活動現場設置「SDGs永續市集」，推廣循環手作、綠生活選品與二手惜物；「文化體驗區」則開放服飾穿搭、面部彩繪及親子闖關遊戲，成為大小朋友最受歡迎的區域。此次活動亦結合「北臺區域發展推動委員會—原客新移組」合作計畫，推動北臺共同生活圈的友善政策。

現場氣氛熱烈，越南、印尼、泰國、菲律賓、大陸及日本等地的舞蹈團體輪番演出，其中印尼「竹韻揚聲樂團」以竹製樂器演奏南洋樂曲，增添濃厚異國風情。「Potluck交流派對」以家鄉料理凝聚情感，「漂流記憶牆」呈現新住民旅台故事，讓民眾透過物件看見勇氣與家的記憶。壓軸由美籍新住民活動大使杜力登台獻唱，以熱情與幽默帶動全場氣氛，並舉辦抽獎活動，祭出Switch 2與AirPods 4等好禮，現場熱鬧又溫馨。

邱佩琳最後表示，市府將持續以「心城市」為核心，推動更完善的新住民支持與福利政策，從語言教育、就業輔導到文化參與，讓每一位選擇在基隆生活的人，都能安心落腳、自在成家，成為這座城市的一份子。

▲2025基隆國際移民生活節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025基隆國際移民生活節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025基隆國際移民生活節。（圖／記者郭世賢翻攝）

