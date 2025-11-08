　
社會 社會焦點 保障人權

基隆暖暖區興隆街邊坡坍塌封閉　工務處：待確認安全再開放

▲基隆暖暖區興隆街邊坡坍塌封閉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆暖暖區興隆街邊坡坍塌，工務處持續封閉路段進行安全評估。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區興隆街昨（7日）下午發生道路邊坡坍塌事件，造成土石滑落影響通行。市府工務處獲報後立即派員前往現場排除，並於晚間22時完成約80立方公尺土石清運，初步搶通作業已完成。惟考量現場作業高度及風險均高，為確保施工人員與用路人安全，工務處決定持續封閉該路段，待完成清除並確認安全無虞後再行開放。

工務處今（8日）上午9時邀集台灣省土木技師公會基隆辦事處處長江枝煌、基隆市水保服務團副團長林石源及專業施工團隊現場會勘，並以起重機吊掛人員方式觀察岩體與節理，掌握邊坡穩定情形。

▲基隆暖暖區興隆街邊坡坍塌封閉。（圖／記者郭世賢翻攝）

工務處土木工程科長張佑竹指出，該處並非歷史性災害邊坡，但約40公尺高處仍有多顆大小不一的巨石懸置，具掉落風險。為降低危害，已調派130、50及20噸吊車各1台，以及50、30、17型挖土機（含破碎機）各1台協同作業，使用破碎機進行岩塊裂解後分批清運。由於現場作業難度高、風險大，工務處將持續封閉該路段，待安全評估確認後再予開放。

目前興隆街道路仍暫時封閉，往返瑞芳地區的用路人請改行源遠路作為替代道路。工務處呼籲民眾切勿進入封閉及警戒區域，以維護自身安全，並表示將加速搶災進度，儘速恢復交通順暢，敬請用路人見諒與配合。

基隆道路坍塌工務處搶通安全

