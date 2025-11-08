鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

▲鳳凰颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

鳳凰颱風預估明天(9日)將升級強颱，通過呂宋島後北轉撲台，下周一、二因颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威，雨勢最大，其中大台北山區、花蓮山區和宜蘭將出現豪雨等級以上的降雨；鳳凰預計下周三晚間到下周四登陸，西半部自桃園以南到中南部都有機會，氣象署預計下周一發布海警、下周二再發陸警。

氣象署預報員張竣堯表示，鳳凰颱風進一步增強，目前已達中度颱風「中段班」等級，明天將增強為強颱，通過呂宋島後北轉接近台灣，下周一、下周二將受颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，這兩天雨勢最明顯，下周三是最接近時刻，其中周三晚上到下周四清晨颱風中心有機會登陸台灣西半部，地點還有不確定性。

張竣堯進一步指出，鳳凰颱風今天下午2點位於鵝鑾鼻東南方1420公里海面，未來路徑往西北西前進登陸呂宋島，通過後將進入南海，並北轉接近台灣，下周三晚間到下周四清晨不排除登陸西半部包含中南部，甚至往北一點的桃園、新竹、苗栗都有登陸機會。

不過張竣堯指出，雖鳳凰颱風登陸呂宋島前將升級為強颱，不過通過之後，鳳凰颱風北轉期間將不會持續增強，環境海氣條件不利颱風增強，可能將減弱中颱或輕颱等級接近台灣，若颱風路徑或移動速度未來沒有太大變化，預估下周一白天發布海警，下周二發布陸警。

未來降雨趨勢部分，張竣堯說明，明天白天各地晴到多雲，東半部偶有降雨，下午東北季風增強，北部、東北部有短暫陣雨；下周一開始天氣明顯轉變，東北季風加上外圍環流影響，不排除有共伴效應，北部、東半部有局部大雨或豪雨，其他地區短暫陣雨，「共伴效應產生的強降雨將出現在大台北山區、花蓮山區和宜蘭，有機會出現豪雨等級以上降雨。」

張竣堯表示，下周三、下周四颱風影響，花東降雨持續，中南部也會有局部大雨或豪雨，若颱風北轉後沒有強度明顯減弱，強降雨的雨勢會比較大；隨著颱風遠離，下周四下半天到下周六將轉為單純的東北季風環境，北部、東半部有短暫陣雨。

溫度方面，張竣堯表示，未來一周東北季風影響，明天下午開始，北部、東北部整周濕涼，溫度約21到25度，中南部溫度有較大改變，下周一、下周二白天高溫約28到30度，下周三、下周四颱風影響溫度將下降，隨颱風遠離，周五再回到30度以上高溫。