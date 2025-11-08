　
國際

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」　11萬隻共同編織「以牠為食」

驚世奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光　11萬隻共同編織「以牠為食」

▲ 世界最大的蜘蛛網。（圖／翻攝自Facebook／Culture Fuzz Blog，下同）

圖文／CTWANT

科學家在阿爾巴尼亞與希臘邊界的硫磺洞（Sulfur Cave）發現疑似世界上最大的蜘蛛網，超過11萬隻蜘蛛在其中繁衍生息。這個龐大的蜘蛛群落由數千個漏斗狀小蜘蛛網拼接而成，面積達106平方公尺，沿著洞穴入口附近1條狹窄、低矮的通道牆面延伸，位於永久黑暗的洞穴深處。

根據10月17日發表於《地下生物學》（Subterranean Biology）期刊的研究報告，該群落由2種蜘蛛組成：「棚蛛」（Tegenaria domestica，又稱barn funnel weaver或domestic house spider）與「遊蕩始微蛛」（Prinerigone vagans）。研究估計約有69,000隻棚蛛與超過42,000隻遊蕩始微蛛生活在洞穴中。洞穴中還有大量搖蚊（Tanytarsus albisutus），可能是蜘蛛的主要食物來源。

這2種蜘蛛通常生活在地表附近，但在硫磺洞中，牠們罕見地共居於同一巨網，形成1座「蜘蛛城市」。研究人員指出，原本棚蛛會捕食遊蕩始微蛛，但在洞穴黑暗環境下可能因視力受限，所以未發生掠食行為。棚蛛被認為是巨網的主要建造者，而遊蕩始微蛛則住在網中，彼此和平共處。

硫磺洞由地下水中氫硫化物氧化生成的硫酸逐步侵蝕形成，洞內有泉水與含硫溪流流動，全年水溫約攝氏26℃。洞壁覆蓋黏滑生物膜，由硫氧化細菌等微生物組成，形成完整食物鏈，支持蜘蛛、蠓、蜈蚣、擬蠍、蟎與甲蟲等生物生存。

驚世奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光　11萬隻共同編織「以牠為食」

據悉，這個巨型蜘蛛網最初由捷克洞穴學會（Czech Speleological Society）的洞穴學家於2022年發現，促使生物學家計畫展開自己的考察。

這篇最新研究還發現，洞穴蜘蛛與洞外同種蜘蛛在基因上有所差異，腸道微生物群多樣性也顯著較低，顯示牠們已適應陰暗潮濕的洞穴環境。

研究主要作者、特蘭西瓦尼亞薩皮恩提亞匈牙利大學（Sapientia Hungarian University of Transylvania）生物學家烏拉克（István Urák）也表示：「我們常以為完全了解1個物種，但仍會有意外發現。有些物種在極端條件下會表現出驚人的基因可塑性，而這些行為在『正常』環境中並不會出現。」

烏拉克強調，即使洞穴橫跨2國，保護這個獨特蜘蛛群落仍至關重要，研究團隊將持續探索硫磺洞的地下生態，「因為大自然仍有無數驚奇等待我們探索。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」　11萬隻共同編織「以牠為食」

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」　11萬隻共同編織「以牠為食」

