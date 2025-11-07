　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

▲▼民眾黨副秘書長許甫北院前受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉腳步接近，藍白合不合備受矚目。國民黨台北市議長戴錫欽日前表態，台北市長蔣萬安可以幫白營議員站台，讓藍白在明年九合一選舉議員層級選戰競合關係備受關注。對此，民眾黨副秘書長許甫說，每一位選民不論政黨背景，都是要爭取服務的對象；國民黨發言人李明璇說，藍白合應該是理念、價值上的連結，把心放在選民身上，選舉就會是良性競爭。

民眾黨副秘書長許甫被黨主席黃國昌點名參選台北市松山信義選區，而過去在大罷免時期，他也曾和基層黨公職人員一起幫徐巧芯站台，雙方互動融洽，也讓未來藍白在議員層級選舉的競合備受關注。

許甫今到松山區拜會里長，他受訪表示，做為一個候選人的話，應該每一張票、每一個選民的支持都要爭取，不管是市長還是市民，民進黨、國民黨或是無黨籍，每一個選民都應該是服務的對象。

許甫說，如果上升到政黨合作層次，現在國民黨主席剛選出來，包括很多人事、組織都還在運作鋪排當中，這需要給他們一點時間。至於民眾黨部分，還是努力在聯合政府治理的這塊繼續著墨，下週也會在基隆做聯合政府、地方治理的論壇。

同樣有意代表國民黨參選松信選區的李明璇則說，政黨競爭不一定是惡性的，有更多願意投入地方的候選人出現，對市民都是好事。藍白合不該只是政黨之間的算計，而是理念、價值上的連結，相信只要大家把心放在人民身上，這場選舉就會是良性競爭。

▲▼ 國民黨召開「林右昌市府職位淪私人交易籌碼？ 東岸商場醜聞盤根錯節！」記者會，國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨發言人李明璇、國民黨副發言人康晉瑜出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨發言人李明璇。（圖／國民黨文傳會提供）

11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國道追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝光
快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損
前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯
鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

健保補充保費急煞車　卓榮泰指非定案：高收入者多負擔才是大原則

譴責翁達瑞消費鍾沛君遭性騷　藍黨團：民進黨為何縱容綠營學者

圓夢計劃助街舞少年闖蕩韓國　賴清德樂擺B-Boy姿勢

蘭嶼垃圾堆積千噸「地方難負荷」　陳瑩、莊瑞雄爭取千萬補助清運計畫

賴清德「親令經濟部不要綠電」？　總統府駁斥：內容嚴重不實

曝沒有違法亮票的動機　趙少康嘆：有人不知道我反對大惡罷？

扯！鄭麗文將出席「追思共諜」活動　民進黨：切勿敵我不分

立法院會今（7日）針對行政院7月提的通傳會（NCC）委員人事案行使同意權投票，但藍白表態不支持，結果為4名被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯同意票與不同意票為50:60，全數遭否決。對此，行政院長卓榮泰強硬回應，今天讓他看到完全沒有誠信跟合作基礎，非常非常遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了」，他要重新思考未來合作模式。

