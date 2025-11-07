戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉腳步接近，藍白合不合備受矚目。國民黨台北市議長戴錫欽日前表態，台北市長蔣萬安可以幫白營議員站台，讓藍白在明年九合一選舉議員層級選戰競合關係備受關注。對此，民眾黨副秘書長許甫說，每一位選民不論政黨背景，都是要爭取服務的對象；國民黨發言人李明璇說，藍白合應該是理念、價值上的連結，把心放在選民身上，選舉就會是良性競爭。

民眾黨副秘書長許甫被黨主席黃國昌點名參選台北市松山信義選區，而過去在大罷免時期，他也曾和基層黨公職人員一起幫徐巧芯站台，雙方互動融洽，也讓未來藍白在議員層級選舉的競合備受關注。

許甫今到松山區拜會里長，他受訪表示，做為一個候選人的話，應該每一張票、每一個選民的支持都要爭取，不管是市長還是市民，民進黨、國民黨或是無黨籍，每一個選民都應該是服務的對象。

許甫說，如果上升到政黨合作層次，現在國民黨主席剛選出來，包括很多人事、組織都還在運作鋪排當中，這需要給他們一點時間。至於民眾黨部分，還是努力在聯合政府治理的這塊繼續著墨，下週也會在基隆做聯合政府、地方治理的論壇。

同樣有意代表國民黨參選松信選區的李明璇則說，政黨競爭不一定是惡性的，有更多願意投入地方的候選人出現，對市民都是好事。藍白合不該只是政黨之間的算計，而是理念、價值上的連結，相信只要大家把心放在人民身上，這場選舉就會是良性競爭。

▲國民黨發言人李明璇。（圖／國民黨文傳會提供）