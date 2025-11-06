非洲豬瘟補助造冊有疏漏　議員喊話北市府擴大補助認定資格

▲經過15天的禁運禁宰、溯源追查圍堵擴散後，農業部宣布在6日中午陸續解禁活體豬運載、屠宰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台中市10月爆發非洲豬瘟疫情，在經過15天的禁運禁宰、溯源追查圍堵擴散後，農業部宣布在6日中午陸續解禁活體豬運載、屠宰。北市議員許淑華今喊話市長蔣萬安，不要遺忘菜市場的豬肉攤販們，應立即盤點實質受影響攤販、擴大補助認定資格，市場處也應同步開設專門窗口，聆聽攤販的需求。

許淑華今喊話，蔣萬安市長請不要遺忘菜市場的豬肉攤販們，至今仍有虎林街攤商向她陳情，自從台中市爆發非洲豬瘟後，配合政府的管制已經停業半個月。經濟部有專門為了照顧攤商，推出每攤3萬元的補助方案，但陳情人實際打電話詢問，才發現必須是公有／市有市場的豬肉攤才有納入。

許淑華說，整理多名陳情人的狀況，發現台北公有市場的列管資料有部分未更新，或是未確實建檔，導致許多派位攤、臨時攤、自治會管理攤、兼售豬肉（非專營）的攤位等，不少人都沒有被登錄進清冊，而被排除在這次補助之外。

許淑華要求蔣萬安，北市府應立即盤點實質受影響，卻沒能獲得補助的攤商；市場處也應同步開設專門窗口，聆聽攤販的需求。

許淑華還說，應把補助的認定資格擴大，例如：攤商自治會證明、長期營業照片或歷史紀錄、市場管理者佐證、攤商間連署、相互證明、營業工具、租金支付紀錄、營業登記，豬肉承銷人證件等非正式證據，都應該納入考量之中，也必須進一步研擬地方政府的補助專案。

許淑華說，過去COVID-19疫情期間，中央政府以「實際受影響者優先」原則，盡可能完善疫情補助認定，照顧受到波及的人民，中央政府做得到，台北市政府也要做到。