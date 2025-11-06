　
社會 社會焦點 保障人權

攀北插天山25登山客「遊覽車拋錨受困」　大溪警緊急救援

▲25名登山客昨天晚間因下山遊覽車拋錨受困於復興區卡普部落產道上，最後向大溪警方求助。（圖／大溪警方提供）

▲25名登山客昨天晚間因下山遊覽車拋錨受困於復興區卡普部落產道上，最後向大溪警方求助。（圖／大溪警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

25名登山客昨（5）日攀登桃園市復興區北插天山，返程途中因遊覽車拋錨集體受困在復興區卡普部落產業道路上，登山客鑒於天色昏暗且氣溫急遽下降，急忙向大溪警方求助。大溪警方獲悉後與里長通力合作，迅速協助25名登山客分批搭車下山，終於順利下山平安返家。

▲大溪警方分批安排25名登山客到派出所稍事休息。（圖／大溪警方提供）

▲大溪警方分批安排25名登山客到派出所稍事休息。（圖／大溪警方提供）

大溪警方指出，昨晚6時許接獲蘇姓司機通報指稱，昨天上午駕駛大客車從台北市載包括宋姓等25名登山客前往復興區北插天山登山，返程途中行經卡普部落產業步道時，車輛因故障拋錨，經多次嘗試檢修仍無法啟動，因天色漸暗且氣溫急遽下降，登山客擔心山區溫差大，因此決定集體徒步下山，蘇姓司機憂心眾人發生危險，遂向警方請求協助。

大溪警分局溪內派出所所長何俊德與警員陳翊欽接獲通報後，立即趕赴現場，發現25名登山客們出現體力不支席地休息，警方隨即安撫眾人情緒，並聯繫義盛里里長王曉貞協助調派車輛上山支援。王里長派遣2輛車輛到場，分批將登山客分批接送至派出所休息，並準備熱茶點心供應，再安排6輛計程車分批接送25名登山客平安返家。

▲大溪警方與里長安排登山客分批下山，終於順利平安返家。（圖／大溪警方提供）

▲大溪警方與里長安排登山客分批下山，終於順利平安返家。（圖／大溪警方提供）

大溪警分局呼籲，民眾從事山區登山活動前，應事先檢查車輛狀況與天候條件，留意相關行程規畫安全，如遇突發狀況可立即撥打「110」求助，警方將持續秉持「及時為民、守護安全」精神，確保民眾旅程平安順利。

