恐怖情人亮刀恐嚇女友　警一查是通緝犯！埋伏包抄拉下車壓制

▲男子揚言對女友家人不利，警獲報火速逮捕起出菜刀。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

恐怖情人！李姓女子與陳姓男友細故爭吵，陳男持菜刀揚言要對女子家人不利，李女心生害怕，向大溪警分局圳頂派出所報案，警方由李女提供陳男資料，赫然發現陳男是一名通緝犯，因知悉陳男身上攜帶刀械，情緒不穩，立即調度警力循線逮捕陳男到案，以維社安治安。

▲▼男子揚言對女友家人不利，警獲報火速逮捕起出菜刀。（圖／翻攝自網路）

大溪警分局3日指出，該局圳頂派出所2日15時許，接獲轄內一名李姓女子報案，稱其與陳姓男友因細故發生爭吵，陳男持菜刀揚言要對其家人不利，警方獲報後立即到場處理，但陳男已離去，隨後請李女至派出所製作相關資料，於根據李女提供陳男的資料，發現陳男（34歲）是一名通緝犯。

警方根據李女指述，陳男騎乘機車又攜帶刀械，情緒不穩，極度危險，因此不敢大意，調度警力至現場以埋伏及前後包圍方式查緝，警方到場發現陳男在報案人住處樓下意圖尋釁，警方騎車從後方靠近，陳男在毫無警覺情況下被拉下車，並在機車內起出菜刀一把，帶返所訊後全案依法移送偵辦。

大溪警分局表示，該案查緝事前準備充份，規劃選擇路線得宜，避免與持刀歹徒正面衝突，且報案後於1小時內即迅速查獲，消弭報案人及家屬內心不安恐懼，也讓轄區少了一個不定時炸彈，避免對無辜第三人造成危害。

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