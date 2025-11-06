貴州的移動城堡！百餘人肩扛木屋　總重6噸...當地習俗流傳許久

▲貴州榕江縣平寨村百餘村民將整間吊腳樓抬起搬離。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

貴州榕江縣平寨村近日出現壯觀一幕，上百名村民齊心協力以肩扛方式搬運一棟完整吊腳樓，遠遠看木屋被從平地抬起，場面如同卡通電影「霍爾的移動城堡」一般。這座重約6噸的木屋已有二、三十年歷史，因屋主準備在原址興建新房而進行搬移，全村超過百餘人主動參與，展現當地濃厚人情與傳統文化。

《極目新聞》報導，一名IP為貴州的網友5日發佈的影片引發關注。影片中有上百號人，通過肩扛的方式，把一整座木屋搬起，整座房屋被搬移。為防止房頂瓦片掉落砸到搬家的人，村民提前把房頂瓦片取下，碼放在一旁，現場有數百人在接力，男女老少齊上陣。

平寨村村支書吳先生表示，木屋搬遷當天共有二百多人參加，村民自發協力完成，「我們這裡很重情義，搬好後會請全村吃飯。」他指出，該屋約重6噸，因木屋結構不同於磚造建築，不需地基即可整體抬起，只要地面平整就能保持穩定。

這種以人力搬運整棟木屋的傳統在貴州沿襲已久。早在今（2025）年2月，黔南州都勻市拉海村也曾出現類似場景。當地村支書趙久軍表示，這項技藝已傳承數百年，對木屋結構影響極小且安全性高。

根據貴州省文旅廳介紹，苗族吊腳樓以精密榫卯結構著稱，每棟木屋可達百餘種組合機關，能在不破壞主體的情況下拆卸與重組，使這項古老技藝至今仍保有獨特的實用與文化價值。