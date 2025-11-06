　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

▲▼紐西蘭11位國會議員及3位市長等近百位貴賓共賀雙十國慶。（圖／翻攝駐紐西蘭辦事處）

▲紐西蘭11位國會議員及3位市長等近百位貴賓共賀雙十國慶。（圖／翻攝駐紐西蘭辦事處）

記者蔡紹堅／綜合報導

紐西蘭媒體日前報導，中國大陸駐紐西蘭大使王小龍發信給多名紐西蘭國會議員，訓斥（scolded）相關議員出席中華民國的雙十國慶酒會的行為。陸駐紐西蘭大使館6日發文指出，議員不是普通公民，是紐西蘭的政治代表，出席所謂「中華民國」的「國慶活動」，遠超民間文化或經濟交往，嚴重違反紐方的一個中國承諾，「這與是否民主、是什麼樣的民主無關。」


大陸駐紐西蘭大使館提到，他們注意到近期紐西蘭媒體關於中紐雙方就涉台問題內部交流有關報道及相關表態和評論。台灣問題涉及中國主權和領土完整，是中方核心利益中的核心。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本准則，也是中紐關係的政治基礎。

陸駐紐西蘭大使館指出，不論是一個中國原則還是一個中國政策，其核心都是只有一個中國，反對「兩個中國」「一中一台」。在這個問題上，紐西蘭在同中國建交時就作出了明確的鄭重承諾。兩國建交公報明確指出，「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，台灣是中華人民共和國的一個省。紐西蘭政府承認中國政府的這一立場。紐西蘭政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府。」

陸駐紐西蘭大使館強調，議員不是普通公民，而是紐西蘭的政治代表，其出席所謂「中華民國」的「國慶活動」，遠超出了民間文化或經濟交往，嚴重違反紐方的一個中國承諾，「中方一貫尊重紐西蘭人民就紐西蘭的政治制度及其運作方式作出的選擇。但是，如果紐方有關人員言行侵犯了中國核心利益、踐踏了中紐關係紅線，則是另一回事。這與是否民主、是什麼樣的民主無關。」

陸駐紐西蘭大使館還說，恪守一個中國承諾事關中紐政治互信，是中紐關係發展、兩國各領域交流合作的前提和基礎，「希望紐方有關人員多做有利於加深雙方政治互信、推動兩國務實互利合作的事，而不是相反，甚至一意孤行、錯上加錯。」

對於王小龍發信訓斥國會議員，紐西蘭外交部長彼德斯（Winston Peters）3日表示，中方大使對民主毫無概念，有機會將向其好好講述民主基本原則，「希望王大使能對民主有較多認識。」

彼德斯還說，國會議員出席台灣的國慶酒會並無違背紐西蘭的外交政策，王小龍犯下一個不該犯的錯誤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰又大又強　粉專示警：走勢對台灣最不利
快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」　170公分內具女性特徵體態

全球多款創新藥進博會首發　愛滋病暴露前預防藥亞洲首秀

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染　房東嘆：像失戀一樣

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體　連續曝光合成影像曝

路透：中國令停用外國AI晶片　NVIDIA、Intel受衝擊

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA　本人甜喊：越長越像

一家三口「同月同日生」！驚奇巧合護理長也驚呆：第一次遇到

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」　170公分內具女性特徵體態

全球多款創新藥進博會首發　愛滋病暴露前預防藥亞洲首秀

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染　房東嘆：像失戀一樣

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體　連續曝光合成影像曝

路透：中國令停用外國AI晶片　NVIDIA、Intel受衝擊

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA　本人甜喊：越長越像

一家三口「同月同日生」！驚奇巧合護理長也驚呆：第一次遇到

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

綠衫軍砍將布朗「26分鐘內狂轟35分」　賞巫師難堪6連敗

2026北市議員「藍白合」　戴錫欽：蔣萬安當然可以幫民眾黨站台

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

【鬼切上路】桃園堆高機突鬼切！ 騎士閃不過撞牙叉彈飛慘摔

大陸熱門新聞

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA

一家三口同月同日生！護理長驚呆

路透：中國令停用外國AI晶片

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染 房東嘆：像失戀一樣

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體 連續曝光合成影像曝

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

最大「超級月亮」來了！ 2025滿月最接近地球的一次

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌 體脂率超15％顛覆外界印象

唐伯虎落款畫作淪上海法院拍賣物 起拍價350元人民幣...不保證真偽

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

高德地圖可在台導航　國台辦：喜聞樂見

更多熱門

相關新聞

中國大使警告11紐西蘭議員不該挺台　紐外長怒：對民主毫無概念

中國大使警告11紐西蘭議員不該挺台　紐外長怒：對民主毫無概念

紐西蘭多家主流媒體包括「郵報」（The Post）、「史塔夫新聞」（STUFF）連日報導，中國駐紐西蘭大使王小龍10月31日個別致函11位出席駐紐西蘭代表處國慶酒會的各黨派國會議員，指責違反「一個中國原則」（One China Principle）並警告再支持台灣，將損及紐中關係等。

紐西男日本遇熊攻擊　「骨頭瞬間被咬碎」

紐西男日本遇熊攻擊　「骨頭瞬間被咬碎」

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

內政部：紐西蘭今起開放台人使用eGate出入境

內政部：紐西蘭今起開放台人使用eGate出入境

國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食

國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食

關鍵字：

紐西蘭雙十酒會國慶酒會

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

韓手遊來台40天停更

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面