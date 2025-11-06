紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

▲紐西蘭11位國會議員及3位市長等近百位貴賓共賀雙十國慶。（圖／翻攝駐紐西蘭辦事處）



記者蔡紹堅／綜合報導

紐西蘭媒體日前報導，中國大陸駐紐西蘭大使王小龍發信給多名紐西蘭國會議員，訓斥（scolded）相關議員出席中華民國的雙十國慶酒會的行為。陸駐紐西蘭大使館6日發文指出，議員不是普通公民，是紐西蘭的政治代表，出席所謂「中華民國」的「國慶活動」，遠超民間文化或經濟交往，嚴重違反紐方的一個中國承諾，「這與是否民主、是什麼樣的民主無關。」



大陸駐紐西蘭大使館提到，他們注意到近期紐西蘭媒體關於中紐雙方就涉台問題內部交流有關報道及相關表態和評論。台灣問題涉及中國主權和領土完整，是中方核心利益中的核心。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本准則，也是中紐關係的政治基礎。

陸駐紐西蘭大使館指出，不論是一個中國原則還是一個中國政策，其核心都是只有一個中國，反對「兩個中國」「一中一台」。在這個問題上，紐西蘭在同中國建交時就作出了明確的鄭重承諾。兩國建交公報明確指出，「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，台灣是中華人民共和國的一個省。紐西蘭政府承認中國政府的這一立場。紐西蘭政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府。」

陸駐紐西蘭大使館強調，議員不是普通公民，而是紐西蘭的政治代表，其出席所謂「中華民國」的「國慶活動」，遠超出了民間文化或經濟交往，嚴重違反紐方的一個中國承諾，「中方一貫尊重紐西蘭人民就紐西蘭的政治制度及其運作方式作出的選擇。但是，如果紐方有關人員言行侵犯了中國核心利益、踐踏了中紐關係紅線，則是另一回事。這與是否民主、是什麼樣的民主無關。」

陸駐紐西蘭大使館還說，恪守一個中國承諾事關中紐政治互信，是中紐關係發展、兩國各領域交流合作的前提和基礎，「希望紐方有關人員多做有利於加深雙方政治互信、推動兩國務實互利合作的事，而不是相反，甚至一意孤行、錯上加錯。」

對於王小龍發信訓斥國會議員，紐西蘭外交部長彼德斯（Winston Peters）3日表示，中方大使對民主毫無概念，有機會將向其好好講述民主基本原則，「希望王大使能對民主有較多認識。」

彼德斯還說，國會議員出席台灣的國慶酒會並無違背紐西蘭的外交政策，王小龍犯下一個不該犯的錯誤。