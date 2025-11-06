　
社會 社會焦點 保障人權

色情蒐證爆笑對話曝！美女嬌喊「硬了」　警秒回：想到女友軟了

▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲按摩示意圖。（圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市哈爾濱所兩名員警今年4月間到某養生館蒐證色情按摩，員警佯裝成顧客入內「消費」，受到女服務生的「熱情招待」，員警試探性詢問有無「全套」服務，沒想到女服務生竟在按摩過程中直搗員警「要害」，還頻頻詢問「你硬了怎麼不讓我用」，員警尷尬不已，只好窘回「軟了、軟了」，才勉強脫身，雙方對話過程超爆笑。

員警蒐證後順利掌握相關事證，將養生館相關人員送辦，法院審理後，將武姓負責人依圖利容留猥褻罪判處徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，兩名員警是今年4月25日20時40分許佯裝成客人到該養生館蒐證色情按摩，員警被帶到小房間後，換上紙內褲，一開始都是正常按摩背部、腰部，後來員警翻身，女服務生就將他的紙內褲脫掉，準備拿旁邊的按摩油塗抹員警的「私密處」。

此時員警見蒐證程序已差不多，準備脫身，沒想到女服務生追問「寶貝，今天按舒服嗎」，準備「進一步」，員警只好跑到廁所尿尿，回來後女服務生持續「進攻」，繼續問「為什麼硬了你？就不給我用？」、「你手放開，我用一用出來」，員警只好趕快說「女朋友在找」、「剛想到她，就害我又不敢」、「軟掉了」，然後員警趕緊給錢結束爆笑對話，還被女服務生笑「第一次看到這麼奇怪的人」。

分局事後依據員警的蒐證資料，持搜索票前往養生館取締，並將武姓負責人及女服務生等人帶回偵辦，女服務生被依社維法裁罰，武姓負責人則被移送、起訴。

法院審理時，武姓負責人辯稱不知道女服務生從事半套性交易，但法官認為事證明確，依圖利容留猥褻罪判處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

