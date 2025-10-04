　
停好車格「秒冒出員警開罰」　1原因錯愕！網嘆常識：遇到陷阱題

▲▼台北市政府研擬機車格全面收費，直擊南陽街、青島東路機車格現場。（圖／ETtoday資料照）

▲若車格劃在人行道上，騎士要用牽行的，不可直接騎上去。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友看到人行道上畫有機車格，於是騎上去停妥，沒想到下一秒就被員警攔下開罰，理由竟是「騎上人行道」。原PO一頭霧水反問：「我停停車格耶！」但員警仍強調，人行道上只能牽車入格，最後她只能無奈吞下罰單。文章曝光後，網友炸鍋回應，「常識，但是妳遇到陷阱題」、「沒遇過還真的不知道」。

一名女網友在臉書《爆料公社》表示，她在信義區找機車停車位，發現人行道上有車格，於是騎上去並停妥後，下秒隨即冒出一位員警，要求原PO拿出身分證並要開罰。

當下原PO一頭霧水反問，「我停停車格呀？罰什麼？」員警說明，人行道是不能騎車的，原PO接著質疑，「你們格子畫在人行道上」，員警回應，人行道這一段要熄火並把車子牽到車格裡。

原PO當下只能默默看著員警開罰，最後她更無奈自嘲「喜提600至900元罰單！」

文章曝光後，網友反應兩極化，「正確，人行道只能用牽的」、「沒遇過還真的不知道，一般人都直接騎到停車格」、「很久了，不冤枉」、「這是常識，但是妳遇到陷阱題」、「記得那區有點坡度，不易牽上坡」、「要過年了，業績很缺」、「規劃問題，人行道就人行道，劃格子幹什麼」、「15年前我就被罰過了」。

也有網友透露，「信義區A10工地後方的單向道上的停車格，那邊不只開這一條，還有很多人因為圖方便，不想多繞一圈，直接逆向騎出去接市府的道路，然後就被開單了」。

根據《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第6款規定，駕車行駛人行道、機車不在規定車道行駛，違者可處600元以上、1800元以下罰鍰；若導致死傷，將處汽車駕駛人6千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

10/03 全台詐欺最新數據

停好車格「秒冒出員警開罰」　1原因錯愕！網嘆常識：遇到陷阱題

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

