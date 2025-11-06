南方澳珊瑚媽「3000萬聖物」被偷　2竊賊12小時落網

記者葉國吏／綜合報導

宜蘭南方澳的進安宮5日清晨發生竊案，廟內的珊瑚媽祖遭竊賊偷走身上多件貴重珠飾，包括金項鍊以及高價珊瑚飾品，廟方初步估算損失金額超過千萬元，信徒更懷疑實際價值可能超過3000萬。警方迅速展開追查，成功在12小時內於台北和台中逮捕兩名嫌犯，失竊物品已全數找回。

▲竊賊將珊瑚媽祖身上價值上萬元的金項鍊與珊瑚飾品搜刮一空。（圖／翻攝自Facebook／南方澳(北方澳)進安宮寶石珊瑚媽祖 ）

進安宮是南方澳地區信仰中心，長期受到漁民及居民的尊崇。根據廟方提供的監視畫面，嫌犯在5日凌晨零時左右，身穿黑衣並以面罩遮臉，疑似破壞廟宇三樓的空氣窗進入，隨後直接前往二樓主殿，翻越護欄後盜取珊瑚媽祖身上多件飾品，包括五鳳冠上的兩顆重達120克拉的深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖、珊瑚串珠及披肩下的四時如意串飾等，廟方估算市值高達上千萬元。

警方接獲報案後，調閱監視器鎖定嫌犯身分，迅速展開行動。根據後續調查，涉案的兩名男子年約30多歲，為朋友關係，其中主嫌為宜蘭縣人，把風者則是新北市新莊居民。警方於下午4時30分在台北逮捕主嫌，並在晚間7時於台中抓獲把風者。

▲竊賊準備離開時疑似觸動保全系統，嚇得從二樓後門逃逸。（圖／翻攝自Facebook／南方澳(北方澳)進安宮寶石珊瑚媽祖 ）

經過廟方確認，失竊的所有珠寶均已成功追回。警方表示，嫌犯作案手法熟練，疑似有計畫性行動，目前正深入調查是否涉及其他案件。廟方呼籲信徒放心，珊瑚媽祖珠飾已安然回到廟內，將加強安全措施，避免類似事件再次發生。