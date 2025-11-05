「AI雪景照」曝危機　演員可能「領1分鐘薪水」被迫演上千集

▲藍營立委葛如鈞利用近來爆紅的「AI雪景照」生成李遠版本，提出在藝術作品上可能造成的風險。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

AI科技日趨發達，近來中國大陸APP美圖秀秀「AI雪景照」爆紅，網路也有很多使用名人、演員的臉和聲音，生成各式各樣的AI影片。藍營立委葛如鈞今（5日）也特地生成一張「文化部長李遠雪景照」，提到如果聲音、肖像不受著作權保護，未來可能有演員只領1分鐘薪水，卻「被迫演上千集」。

▲葛如鈞利用近來爆紅的「AI雪景照」生成李遠版本，提出未來文化藝術作品可能的風險。（圖／記者林育綾攝）

立法院今日召開教育及文化委員會，邀請文化部長李遠備詢。國民黨立委葛如鈞提出，OpenAI 開發了AI影片生成工具Sora 在亞洲正式推出，並將台灣列為首波上線市場之一。不過這也造成各種假影音亂象，例如他以自己的臉生成接受訪問片段，對記者提到「喜歡賴清德」；葛如鈞還用近來爆紅的「AI雪景照」幫李遠製作美圖，提醒「部長，你應該要保護你的臉」。

▲「聲⾳特⾊、肖像」並非著作權保護範圍。（圖／記者林育綾翻攝）

葛如鈞引用文化部《文化藝術應用⽣成式AI指引》指出，指引內容提到「聲⾳特⾊、肖像並非著作權保護範圍」，因此在AI 科技泛濫之下，未來可能有演員不必出國，就能拍陸劇；甚至可能發生演員「只領了1分鐘酬勞，就被迫演出上千集的戲」，侵害演員的權益，是很嚴重的問題。

葛如鈞呼籲，文化部在文化藝術作品方面，針對「AI生成影像」應該有更周全的保護措施。李遠回應，無論是聲音或肖像，當AI出現後，確實這方面要再考慮更周全。

根據文化部《文化藝術應用⽣成式AI指引》提到，雖然「聲音特色」和「肖像」不受著作權法保護的範圍，因此AI模仿這部分不違反著作權法。不過，這兩者可能涉及「人格權」，而且已有司法判決認為聲音及肖像亦屬⼈格權的範圍，故這些仿效可能有侵害人格權的風險。

事實上，近來中國大陸就有許多利用《甄嬛傳》演員肖像及聲音，持續生成各種「AI甄嬛傳」短片在網路流傳，儘管《甄嬛傳》早已劇終完結，全班人馬仍被生成各種荒誕「續集」，還有網友說「沒想過可能到2026還能繼續看甄嬛傳」。

另外如好萊塢傳奇演員羅賓威廉斯（Robin Williams）已在2014年過世，如今卻有各種「AI重生影片」，其女兒薩爾達威廉斯（Zelda Williams）也對此動怒開嗆「拜託別再傳AI爸爸的影片給我，我不想看，也不會理解。這對他、對我、對所有人都不尊重！」還批「這是在褻瀆真正的藝術與人性」。