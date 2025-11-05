　
社會 社會焦點 保障人權

前《菱傳媒》社長陳申青露面　北檢追柯文哲案有無偵查秘密外洩

▲▼陳申青北檢作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳申青為北檢偵辦柯文哲秘密疑遭外洩案出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲涉貪案期間，媒體報導柯文哲隨身碟內容以及柯家保險將遭查扣的偵辦進度，遭外界質疑洩密，北檢為調查有無偵查秘密外洩情形，5日傳喚前《菱傳媒》社長陳申青出庭協助查證，這也是陳申青涉立委黃國昌遭爆組狗仔隊後首次公開露面。

陳申青曾任國家通訊社《中央社》社長，2021年起擔任新媒體《菱傳媒》社長，2025年間，因捲入黃國昌狗仔事件，陳申青聲明證實，在2021年到2022年期間，剛出刊的《菱傳媒》與黃國昌催生的揭弊組織間，基於公共監督、媒體專業精神，有接受合適的新聞題材，並由社長本人負責聯繫。雖然陳申青否認內容與外傳的政治偵防相關，不過金主台鋼集團仍無法認同，《菱傳媒》在9月間宣告停刊。

據了解，本次北檢傳喚陳申青，與正在偵辦中的狗仔案無關，而是起源於2024年間，北檢指揮廉政署偵辦柯文哲涉京華城圖利案時，不斷有媒體報導偵辦機密，包括當時剛被查扣的柯文哲隨身碟中EXCEL記帳內容「2022/11/1小沈1500沈慶京」，以及「北檢查扣陳佩琪保險箱」等內容。

北檢為此分他字案調查是否有相關人員涉嫌洩密，並陸續以證人身分傳喚《鏡周刊》、《菱傳媒》、《三立新聞》的報導記者到庭說明，檢察官為進一步查證，決定再傳喚前《菱傳媒》社長陳申青出庭作證。

11/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌

