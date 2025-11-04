陳培瑜嗆絕不和解　徐巧芯反轟：妳不要講得自己很猛我也不願意

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院去年因處理選罷法、財劃法等修法，在立法院爆發激烈肢體衝突，綠委陳培瑜控訴遭藍委陳玉珍、翁曉玲、邱若華、徐巧芯、白委林憶君重傷罪未遂、傷害罪；陳玉珍昨稱願意和解，不過陳培瑜則嗆「我絕對不會和解」。徐巧芯今則表示，「我沒有做的事情，我無意和解，妳不要講得自己很猛，妳很勇啊？」

立法院去年12月20日上午開會表決《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》等修正案，朝野立委都派女將爭搶主席台，林宜瑾與陳培瑜緊抓主席台桌緣趴著不退讓，但遭陳玉珍抱走。

林宜瑾與陳培瑜提起本件自訴指控陳玉珍對她們又拉又摔，還穿鋼頭鞋踹傷她們，而國民黨立委翁曉玲、邱若華、徐巧芯及民眾黨立委林憶君，分別從旁協助壓制她們、任由陳玉珍攻擊，5人均涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌。

對於是否願意跟陳培瑜和解？徐巧芯表示，開庭時一定會有法官詢問有無和解可能，那基於尊重法官都會說有意願，看怎麼來協調，這是為了不要造成司法業務上的壓力、尊重法官，而有和解可能，不是說「搶著要和解」。

徐巧芯說，當天情況是在主席台底下，「陳培瑜我不清楚她什麼原因跌坐在地，但之後她就不肯走了，賴在地上」。當時從隙縫當中可以看到門外穿卡其色褲子是民進黨男性立委，萬一衝進來第一個就踩到陳培瑜的頭，「我們第一個是在保護！」這是立法院攻防時大家對安全第一的默契。

徐巧芯稱，陳培瑜驗傷單上輕微瘀傷部分，「跟我一點關係都沒有，那我沒有做的事情，她沒有驗的傷，我為什麼要跟她和解啊？」她酸，陳培瑜不用把這無意和解這四個字講得好像很猛很勇，「不是啊，這要經過法院判決」。

徐巧芯狂嗆，不曉得在這情況，告訴除了是濫用司法外，還有什麼意義，所以不是只有陳培瑜不願意和解，「我也不願意和解！」她說，看到陳培瑜說無意和解，覺得莫名其妙，希望釐清，不要好像另外4位委員不明不白被說成好像自認為有錯、心虛。

