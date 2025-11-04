交通部修法下修機師檢定年齡　18歲即可考商用駕駛員

▲疫後各航空公司擴增航線，並購買新機，導致機師供不應求。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後航空客運量大幅成長，機師人力需求大增，為擴大飛機駕駛員來源，交通部公告修正「航空人員檢定給證管理規則」，將商用駕駛員申請檢定年齡從20歲下修至18歲，民航運輸駕駛員也從23歲放寬為21歲，明天（5日）起上路。

根據民航局統計，去年國籍航空共有3541名機長及副駕駛員，其中，國籍機長有1476人、國籍副駕駛員有1479人，外籍機長250人、外籍副駕駛員有336人，較疫情前2019年增加379人。疫後機師數量雖然較疫情前增加，但隨著各航空公司陸續增開新航線，並購買新機，也導致機師供不應求。

根據國際民航組織（ICAO）規定，2名以上駕駛員共同執行國際航線勤務時，駕駛員年齡均可大於60歲，且商用駕駛員、多組員飛機駕駛員僅需年滿18歲，民航運輸駕駛員年滿21歲。

但台灣現行規定較為嚴格，國籍航空公司駕駛員年齡不得超過65歲，60歲以上駕駛員每4個月需體檢1次並合格，2名以上駕駛員共同執行國際航線勤務時，僅可有1名超過60歲。此外，商用駕駛員、民航運輸駕駛員分別需年滿20歲及23歲。

交通部此次修正「航空人員檢定給證管理規則」，將商用駕駛員及多組員飛機駕駛員年齡下修為18歲，民航運輸駕駛員下修為21歲，與ICAO規定一致。

此外，在高齡機師部分，此次修正後，雖然國際航線60歲以上駕駛員仍不得從事單一駕駛員飛航任務，但取消2名以上機師共同執勤均不可超過60歲限制，意即「放寬2名以上機師共同執勤時，均可超過60歲，不得超過65歲」。

交通部今年5月已針對修正草案進行預告，並收集意見，交通部表示，近日公告後，將於明天（5日）正式上路。