噁！陸多名買家控「蘇菲安心褲有活蟲」　官方回應：不可能

▲霍太太「開箱」到的活蟲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名霍太太近日控訴，替13歲女兒購買的蘇菲安心褲時，竟連續在多包產品（包含未開封包裝）中，發現活蟲與蟲卵。事件曝光後引發社會熱議，媒體、消費者與品牌方三方見證下，現場隨機拆封同批次產品，活蟲再度現身，徹底打破「個案」或「儲存不當」的說法。

▲涉事的蘇菲安心睡褲。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，經蟲種鑑定確認，該異物為「印度谷螟」，其生命週期僅2至4週，顯示污染發生於近期的流通環節，而非生產階段混入。涉事產品為2025年5至6月間由品牌直屬工廠生產，排除代工生產問題。

對此，蘇菲品牌方面雖公開鞠躬致歉，卻將問題歸咎於「倉儲、物流或消費者儲存環節」，強調生產環節在180℃高溫滅菌下「不可能存在活蟲」。但霍太太則質疑，產品開封線疑似存在透氣漏洞，導致外部污染入侵，然而品牌方並未承認設計瑕疵。

▲其他買家也曬出活蟲照。（圖／翻攝自微博）

據了解，涉事女孩經醫療檢查後出現黴菌感染，雖目前無法證實與活蟲事件存在直接關聯，但仍引發家長高度擔憂。

事件曝光後，大量女性消費者在社群平台留言回報，稱使用蘇菲產品後曾出現搔癢、過敏等不適反應，甚至有部分用戶表示「拆開多片都能看到蟲」，呼籲品牌徹查並公開檢測結果，給出明確交代。