一線之隔兩個季節！老君山現「陰陽分界」奇觀　遊客讚：美到窒息

記者廖翊慈／綜合報導

河南老君山近日出現壯觀的「陰陽分界」奇景，一線之隔，兩個季節，一半山頭陽光普照、一半雲霧繚繞，畫面如詩如畫，吸引上千名遊客駐足拍照。不少遊客曬出美照，並直呼「宛如仙境，美到令人窒息。」

據《齊魯晚報》報導，老君山以「一山有四季，十里不同天」的獨特微氣候聞名，是全中國最常出現此類「陰陽天」現象的地區之一。

▲老君山現「陰陽分界」奇觀。（圖／翻攝自微博，上同）

現場畫面顯示，在伏牛山主峰上，一條清晰分界線將山體劃成兩個世界，向陽面雲開霧散、金光傾瀉，背陰面雲霧翻湧、宛若仙境，形成鮮明對比。網友形容這景象是「一山分兩季，一線隔陰陽」，壯麗又震撼。

到訪的遊客表示，「天地為它織就夢幻帷帳，展現大自然鬼斧神工之奇景，令人讚嘆不已」、「老君山頂雲霧繚繞，形如天然罩幕穩穩籠罩山巔」、「老君山真的特別值得一去」、「一半晴空萬裡一半雲霧繚繞，宛如天地被巨斧劈開」、「大自然的鬼斧神工太震撼了，這難道就是傳說中的仙境結界」。

▲▼雲霧繚繞的景色。（圖／翻攝自微博）

氣象站監測顯示，這一自然奇觀通常出現在連續陰雨後的放晴天氣。海拔約2217公尺的金頂道觀群附近，冷暖氣流在山體交會形成明顯邊界。專家指出，形成「陰陽線」需同時滿足三項條件：足夠的海拔落差、濕度差（陽面相對濕度低於60%、陰面高於85%）、以及風向突然轉變。

在老君山馬鬃嶺區域，山路更成為分界的象徵，南側仍綠意盎然，秋色濃郁；北側卻白霜覆枝、冰掛晶瑩，彷彿一步跨越秋冬。許多遊客紛紛表示，「親眼看到才知道什麼叫大自然的神筆」。

▲被白雪覆蓋的老君山也受到不少人喜愛。（圖／翻攝自微博，上同）

資料顯示，老君山為秦嶺餘脈伏牛山的主峰，最高海拔2200公尺，總面積達2666公頃，位於河南洛陽欒川縣東南方約3公里處。該區地貌以中低山夾河谷為主，森林覆蓋率高達97%，屬暖溫帶大陸性季風氣候，年均氣溫約12.4℃。

老君山不僅是著名的道教聖地，擁有老子文化苑、捨身崖、十里畫屏等代表景點，也是多部仙俠影視劇的熱門取景地，每年吸引無數遊客登山觀景、感受「人間與仙境只隔一線」的壯麗之美。