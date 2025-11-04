謝薇安揭「護理女神」靠1網站月入百萬　駁斥性交易黃明志

　
謝薇安揭謝侑芯收入高峰上百萬　駁斥性交易黃明志

▲▼ 。（圖／翻攝自謝薇安IG）

▲網紅謝薇安。（圖／翻攝自謝薇安IG）

記者葉國吏／綜合報導　

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯猝逝，馬來西亞歌手黃明志也涉案被捕。對此有網友質疑有牽涉性交易，對此同樣是網紅的謝薇安直言，謝侑芯過去高峰曾月入百萬，根本不需要冒險賺錢。

謝侑芯於國外進行拍攝期間突然身亡，起初醫院報告顯示她是因心臟病過世。然而，案情隨著黃明志的介入而出現轉折。據悉，他是第一位報案者，但行為舉止被警方盯上，房間內更搜出疑似毒品的藍色藥丸。黃明志表示兩人是為合作影片討論拍攝內容，並否認吸毒，但尿檢結果卻顯示他體內有毒品反應，目前已遭起訴。

▲黃明志被捕。（圖／翻攝自中國報）

根據消息來源，謝侑芯被發現倒臥浴缸時未著衣物，且浴缸內外均無水痕，警方懷疑她的遺體曾被移動。此外，黃明志的供詞顯示他試圖將毒品歸罪於謝侑芯，更爆出他曾想以金錢封口，但未成功。謝侑芯的好友謝薇安怒斥黃明志「心虛裝死」，並指控他試圖掩蓋真相。

外界對謝侑芯是否從事性交易的質疑甚囂塵上，根據《民視新聞網》報導，謝薇安對此強調她的OnlyFans收入高峰期曾月入百萬，根本不需冒險賺錢。謝侑芯的離世仍有不少未解之謎，案件進一步發展和檢驗報告結果成為各界關注焦點。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

31歲網紅謝侑芯猝逝馬來西亞，大馬歌手黃明志疑似吸毒被捕，女網紅謝薇安先是痛批黃明志裝死不回應，今天深夜再發限動爆料黃明志有15年女友，痛批他根本就是「渣中之王」。

護理女神猝死

