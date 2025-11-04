　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金高也能在家桶陳？人氣韓國網紅Judy大玩「風味實驗室」解鎖房間香香風味

▲▼金高,韓國女生Judy,風味實驗室。（圖／金高提供）

▲人氣韓國網紅Judy親自桶陳的金高出現自己房間的獨特香氣，本人也大感驚奇。（圖／翻攝自IG @jy_luv.peace）

生活中心／綜合報導

近期人氣網紅「韓國女生Judy」在 IG 上分享自己將最近爆紅的「風味實驗室桶陳組」放在房間熟成的影片，沒想到桶陳出來的酒居然真的出現自己房間的香氣，連本人都大感驚奇。影片一出立刻引發網友好奇：「原來在家也可以桶陳？那我家會是什麼味道？」，留言區更出現各種腦洞大開的回覆「我房間可能會桶陳出奶油香草香氛味吧」，甚至還有網友提到「那我要放在陽台，吸收我愛的植物香氣」。意外掀起一波討論熱潮，網友們紛紛留言分享自己想嘗試的空間與味道。

影片中，她分享自己用「風味實驗室桶陳組」桶陳出的酒除了有可可太妃的風味外，還帶有房間香氛的花香、香草跟杏仁的味道，且短短的時間就可以很明顯地看到酒色的變化。桶陳的位置她也打趣說：「放在廁所…阿，不是，味道不行吧」。

▲▼金高,韓國女生Judy,風味實驗室。（圖／金高提供）

▲隨著桶陳環境不同，每個場域桶陳出的金高都有獨特風味表現，各自展現出不同層次與個性。（圖／翻攝自IG @jy_luv.peace）

除了自己的房間，Judy還開箱了在三個截然不同的場域桶陳的金高，碼頭老火鍋、絹絲谷溫泉，以及杏美製香。每個場域桶陳出的金高都有獨特風味表現，碼頭老火鍋的版本帶著椒麻和辣油的辛香，口感喝起來偏厚；在絹絲谷溫泉桶陳出的金高則散發礦物鹹香與細緻花香，口感較為清爽；而杏美製香的那一桶，則出現淡淡蜜餞與紅茶香氣，木質調味道明顯，口感厚實圓潤。每一桶都以可可太妃為基調，但隨著桶陳環境不同而風味變化萬千，各自展現出不同層次與個性，讓到各場域實地開箱的Judy也大感驚奇，直呼：「都好喝，真的都不一樣欸！」

▲▼金高,韓國女生Judy,風味實驗室。（圖／金高提供）

▲「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」中的小橡木桶與金高為相互專屬訂製，兩者結合可以達到最佳風味！（圖／黑松提供）

這款由黑松攜手金門酒廠推出的「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」為市場首創「雙訂製」的桶陳金高DIY組合，刷新大眾對高粱酒的想像，讓消費者在家就能零失敗體驗桶陳樂趣、熟成出專屬自己獨一無二的桶陳金高。組合內包含經過十道工序訂製的專屬金高，搭配採用百年天然橡木由職人手工打造、無上膠的透視小橡木桶，內部經過特殊訂製烘烤定調可可太妃風味，兩者相互專屬訂製，搭在一起創造出最佳風味。

▲▼金高,韓國女生Judy,風味實驗室。（圖／金高提供）

▲「風味實驗室-自圓其熟桶陳組」可可太妃1.0風味限量推出，一組附上兩瓶專屬金高，讓酒迷們享受兩輪桶陳樂趣！（圖／黑松提供）

「風味實驗室-自圓其熟桶陳組」可可太妃1.0風味限量推出，一組附上兩瓶專屬金高，讓酒迷們享受兩輪桶陳樂趣！桶陳出的金高除了擁有香甜可可太妃風味外，還會隨著桶陳環境增添不同的風味。而關鍵就在風味實驗室特殊訂製的小橡木桶，其毛細孔就像在呼吸一般，會與周遭環境的氣味分子交互作用，進而使酒體風味產生不同變化。有人形容這過程就像一場令人充滿期待與驚喜的風味旅程，也有網友笑說，每天回家都想打開聞一下。

也因為這樣的趣味性與驚喜感，「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」甫推出即迅速引起熱議。網友紛紛表示：「好想知道我房間的味道會變什麼！」、「聖誕跨年聚餐就帶這桶，一定超有話題！」、「今年的交換禮物就決定是它了！」

▲▼金高,韓國女生Judy,風味實驗室。（圖／金高提供）

▲「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」讓消費者在家就能輕鬆DIY桶陳出專屬自己獨一無二的桶陳金高。（圖／黑松提供）

「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣、7-ELEVEN開放預購，建議售價4,380元(實際價格、庫存及販售方式依各通路公告為準)。快趁著年底聚會潮來前，熟成出專屬感超高、話題感滿滿的桶陳金門高粱酒吧！

欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」粉絲團

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵
快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事
快訊／台股翻黑下殺！　上沖下洗近500點
生前最後專訪！謝侑芯曝月收入「好的時候有7位數」
賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達
龍山寺外收個資發1000　負責人喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭
完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半
獨／22歲美女藥頭正面曝　48小時「馬拉松極樂趴」奪2命
「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！婚事近了
獨／謝侑芯經紀人控假消息太多　將委任律師提告黃明志三大罪
快訊／今逮捕黃明志！　謝侑芯猝死變謀殺案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告　網讚「國際級臺灣味！」

一蘭拉麵推「線上取號」功能！網大讚：終於不用再瞎晃2小時

快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事

抓到伴侶外遇「1證據」最有說服力！律師曝自保10重點：別立刻攤牌

生前最後專訪！謝侑芯曝月收入「好的時候有7位數」

GD慶功宴為何不試試台灣小籠包？　他曝韓人1習慣：離家的人都懂

龍山寺收個資　負責人事前喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭露面？

沒為防疫鬧翻！中央送「清零」菱角　中市府：雙方已培養革命情感

金高也能在家桶陳？人氣韓國網紅Judy大玩「風味實驗室」解鎖房間香香風味

交通部修法下修機師檢定年齡　18歲即可考商用駕駛員

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

一蘭拉麵推「線上取號」功能！網大讚：終於不用再瞎晃2小時

快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事

抓到伴侶外遇「1證據」最有說服力！律師曝自保10重點：別立刻攤牌

生前最後專訪！謝侑芯曝月收入「好的時候有7位數」

GD慶功宴為何不試試台灣小籠包？　他曝韓人1習慣：離家的人都懂

龍山寺收個資　負責人事前喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭露面？

沒為防疫鬧翻！中央送「清零」菱角　中市府：雙方已培養革命情感

金高也能在家桶陳？人氣韓國網紅Judy大玩「風味實驗室」解鎖房間香香風味

交通部修法下修機師檢定年齡　18歲即可考商用駕駛員

豬肉禁令解封倒數3天！中市府宣布：廚餘「100%焚化」達標零掩埋

快訊／變態房客縱火燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲南投慈濟新芽獎學金肯定

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

桃園婦找不到機車報警　記錯停放地點烏龍一場

超商美式拿鐵、燕麥奶「買1送1」　超市寄杯咖啡「買50送50杯」

一蘭拉麵推「線上取號」功能！網大讚：終於不用再瞎晃2小時

快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事

「普發1萬」將開跑　內埔警走入美髮店宣導防詐

全紅嬋「關節帶傷復出」奪冠　 教練嘆：都是肌貼每天痛到不行

坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬

生活熱門新聞

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

忍8年沒愛愛「人妻生日求大戰一場」！結局崩潰

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

粿粿哥哥曾是喬傑立男團成員　「家人洗白團」身分起底

準鳳凰恐達強颱　「可能非常偏近台灣東部」

鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

台灣人友善「卻有1風氣」！一票外國人狂搖頭

員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

更多熱門

相關新聞

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告！

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告！

「沒想到在韓國街頭看到金門高粱酒！」近日，一則台灣旅客在韓國拍下金門酒廠廣告的 Threads 貼文意外引爆討論，不少網友直呼：「台灣品牌好驕傲」、「連在國外都能遇見金門高粱酒」。

讓AI幫你點酒！KK Bar獨創6款高粱特調快閃華山

讓AI幫你點酒！KK Bar獨創6款高粱特調快閃華山

金門高粱玩泥煤！顛覆對白酒印象

金門高粱玩泥煤！顛覆對白酒印象

聖・雷米白蘭地限量120瓶登台

聖・雷米白蘭地限量120瓶登台

韓籍YTR Judy曝收入！外國網紅在台發展「須年收8位數」

韓籍YTR Judy曝收入！外國網紅在台發展「須年收8位數」

關鍵字：

金高韓國女生Judy風味實驗室

讀者迴響

熱門新聞

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

范姜彥豐低調變開撕法院見！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面