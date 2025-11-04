金高也能在家桶陳？人氣韓國網紅Judy大玩「風味實驗室」解鎖房間香香風味

▲人氣韓國網紅Judy親自桶陳的金高出現自己房間的獨特香氣，本人也大感驚奇。（圖／翻攝自IG @jy_luv.peace）

生活中心／綜合報導

近期人氣網紅「韓國女生Judy」在 IG 上分享自己將最近爆紅的「風味實驗室桶陳組」放在房間熟成的影片，沒想到桶陳出來的酒居然真的出現自己房間的香氣，連本人都大感驚奇。影片一出立刻引發網友好奇：「原來在家也可以桶陳？那我家會是什麼味道？」，留言區更出現各種腦洞大開的回覆「我房間可能會桶陳出奶油香草香氛味吧」，甚至還有網友提到「那我要放在陽台，吸收我愛的植物香氣」。意外掀起一波討論熱潮，網友們紛紛留言分享自己想嘗試的空間與味道。

影片中，她分享自己用「風味實驗室桶陳組」桶陳出的酒除了有可可太妃的風味外，還帶有房間香氛的花香、香草跟杏仁的味道，且短短的時間就可以很明顯地看到酒色的變化。桶陳的位置她也打趣說：「放在廁所…阿，不是，味道不行吧」。

▲隨著桶陳環境不同，每個場域桶陳出的金高都有獨特風味表現，各自展現出不同層次與個性。（圖／翻攝自IG @jy_luv.peace）

除了自己的房間，Judy還開箱了在三個截然不同的場域桶陳的金高，碼頭老火鍋、絹絲谷溫泉，以及杏美製香。每個場域桶陳出的金高都有獨特風味表現，碼頭老火鍋的版本帶著椒麻和辣油的辛香，口感喝起來偏厚；在絹絲谷溫泉桶陳出的金高則散發礦物鹹香與細緻花香，口感較為清爽；而杏美製香的那一桶，則出現淡淡蜜餞與紅茶香氣，木質調味道明顯，口感厚實圓潤。每一桶都以可可太妃為基調，但隨著桶陳環境不同而風味變化萬千，各自展現出不同層次與個性，讓到各場域實地開箱的Judy也大感驚奇，直呼：「都好喝，真的都不一樣欸！」

▲「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」中的小橡木桶與金高為相互專屬訂製，兩者結合可以達到最佳風味！（圖／黑松提供）

這款由黑松攜手金門酒廠推出的「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」為市場首創「雙訂製」的桶陳金高DIY組合，刷新大眾對高粱酒的想像，讓消費者在家就能零失敗體驗桶陳樂趣、熟成出專屬自己獨一無二的桶陳金高。組合內包含經過十道工序訂製的專屬金高，搭配採用百年天然橡木由職人手工打造、無上膠的透視小橡木桶，內部經過特殊訂製烘烤定調可可太妃風味，兩者相互專屬訂製，搭在一起創造出最佳風味。

▲「風味實驗室-自圓其熟桶陳組」可可太妃1.0風味限量推出，一組附上兩瓶專屬金高，讓酒迷們享受兩輪桶陳樂趣！（圖／黑松提供）

「風味實驗室-自圓其熟桶陳組」可可太妃1.0風味限量推出，一組附上兩瓶專屬金高，讓酒迷們享受兩輪桶陳樂趣！桶陳出的金高除了擁有香甜可可太妃風味外，還會隨著桶陳環境增添不同的風味。而關鍵就在風味實驗室特殊訂製的小橡木桶，其毛細孔就像在呼吸一般，會與周遭環境的氣味分子交互作用，進而使酒體風味產生不同變化。有人形容這過程就像一場令人充滿期待與驚喜的風味旅程，也有網友笑說，每天回家都想打開聞一下。

也因為這樣的趣味性與驚喜感，「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」甫推出即迅速引起熱議。網友紛紛表示：「好想知道我房間的味道會變什麼！」、「聖誕跨年聚餐就帶這桶，一定超有話題！」、「今年的交換禮物就決定是它了！」

▲「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」讓消費者在家就能輕鬆DIY桶陳出專屬自己獨一無二的桶陳金高。（圖／黑松提供）

「風味實驗室-自圓其熟桶陳組(可可太妃1.0)」即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣、7-ELEVEN開放預購，建議售價4,380元(實際價格、庫存及販售方式依各通路公告為準)。快趁著年底聚會潮來前，熟成出專屬感超高、話題感滿滿的桶陳金門高粱酒吧！

