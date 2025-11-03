北投溫泉招待所雙屍命案！硫化氫濃業超標20倍　知名企業屋主曝

▲北市2名工人前往北投私人招待所卻倒臥池中亡，現場硫化氫濃度飆200ppm。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃宥寧／台北報導

北市北投區一處私人招待所2日驚傳雙命案，嚴姓管家委託清潔人員清理屋內溫泉蓄水池，未料54歲謝姓男工與42歲雲姓女工倒臥池中，送醫搶救仍不治。消防人員檢測時警示器不斷鳴響，現場硫化氫濃度高達200ppm，疑中毒窒息釀禍。然而，神秘屋主身分及強調「客戶滿意、品質肯定、價格合理」的清潔公司背景也曝光。

據悉，謝男為陸籍配偶，來台多年、育有家庭，平時任職清潔公司外派人員；雲女則為該公司清潔員，未婚，工作認真負責。2人2日上午9時許進場作業，至10時許管家前往查看時已倒臥池中。經送醫搶救，雲女於下午1時4分、謝男於1時15分相繼宣告不治。

北市消防局指出，上午10時49分接獲報案，指稱北投溫泉路某民宅內有2人暈倒。消防員抵達現場後，發現1男1女倒臥蓄水池中，立即以五用氣體偵測器檢測，結果硫化氫濃度高達200ppm，已屬極度危險。救援人員隨即佩戴氧氣瓶入內搶救，雖順利將2人救出並送醫，但現場濃度仍達85ppm，消防人員持續通風換氣，並排出池內約50公分深液體。

勞動部職業安全衛生署指出，硫化氫是一種窒息劑，其毒性作用速度非常快，作用如同氰化物會使細胞內的呼吸作用停止，而導致死亡，在作業場所中，最高容許濃度為10 ppm。依此標準，2名死者是曝露在超標20倍的環境中作業。

警方調查，嚴姓管家上午10時許前往池邊查看，驚見2人倒臥池中、毫無反應，立即撥打119求助。經送醫搶救，雲女於下午1時4分、謝男於1時15分宣告不治。檢警今（3）日將會同法醫相驗，釐清確切死因。

北市勞檢處指出，該次作業於周五排水、周六未進水，2日上午進行淤泥清理時疑釋放高濃度硫化氫。勞檢人員於水池入口測得濃度32.3ppm，已超出法定容許值10ppm。現場已勒令停工，並要求業者提出復工計畫，經審查合格後方能恢復作業。

據了解，該招待所平時不對外開放，屋主為業界知名企業負責人，並將別墅借予友人暫住，由嚴姓管家代為打理。如今例行清潔卻釀出悲劇。

涉事清潔公司成立逾30年，主打「客戶滿意、品質肯定、價格合理」的服務理念。不過，該公司曾於2022年遭北市勞檢處裁罰，違反《職業安全衛生設施規則》第243條及第257條，原因包括「未依規定裝設漏電斷路器」及「雇主未裝置絕緣用防護設備」，顯示其職安管理曾有疏失紀錄。