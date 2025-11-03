萬噸級「玉山艦」俥葉斷裂　海軍：排除人為、環境及外力因素

▲海軍國造萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國造萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」日前執行外海訓練返港後，被發現右側螺旋槳的五片俥葉之一出現缺損，已進入船塢更換俥葉，海軍也成立專案小組釐清肇因。對此，海軍參謀長邱俊榮今（3日）表示，經過水下檢查，發覺受損面非常切齊，所以非外力碰撞所致，船廠後續會再另外製必要俥葉給海軍。海軍也向《ETtoday新聞雲》表示，經本部調查，可排除人為、環境及外力因素，後續將配合台船及公正第三方完成肇因分析。

國防部長顧立雄3日到立法院外委會報告軍購延宕案並備詢，多名國軍高層列席。國民黨立委黃仁質詢詢問，玉山艦是海軍首艘也是最大噸級兩棲船塢運輸艦，其螺旋槳葉片斷裂，另外斷裂狀況是不是頻繁發生？螺旋槳斷裂會造成什麼風險？是不是材質問題，還是設計問題？

邱俊榮指出，玉山艦右側五片俥葉有一片的確在末端有受損， 經過水下檢查，發覺受損面非常切齊，非外力碰撞所致，所以經過調查人為環境跟外力後，會配合台船跟公正第三方做完整肇因分析。如果不是外力造成受損，海軍會納入後續分析跟調查；如果是非屬於人力部分，也會請船廠針對後續會有個協調，會再另外製必要俥葉給海軍。

黃仁也提到，玉山艦有代表意義，若問題存在的話，是會延伸到其他機件；譬如玉山艦2022年9月交艦、2023年6月成軍，但服役不到3個月，其軸承套就發現磨損嚴重，後來有無調查？邱俊榮說，已調查完，當時是因為軸套材質；而由於玉山艦是原型艦，在相關測試跟實用上都有在保固期間，後來用保固，在船塢裡做材質更換，測試都正常，也因為影響到海軍權益，所以後來延長保固持續中。

黃仁詢問，可見是材料或材質問題？邱俊榮表示，是，初步判斷是軸套材質跟相關硬力造成，後續會透過裝備保養，跟陸續進塢都會量測，以維安全跟權益。黃仁追問，兩個零件看起來不相關，但兩次事件發生都在是以推進系統出問題，所以他想了解，當初造艦時，推進系統有哪些部分是台船負責，哪些是委託其他廠商？兩次事故進廠檢修，除台船、海軍外，有無請第三方偕同檢修？邱俊榮說，有些料件屬於其他廠實施，海軍都有請台船聯繫相關原廠，共同找出發生源頭。

針對玉山艦俥葉受損狀況，海軍3日向《ETtoday新聞雲》表示，經本部調查，該艦航行期間輪控裝備運作均正常，且俥葉斷面整齊非外力碰撞所致，可排除人為、環境及外力因素，後續將配合台船及公正第三方完成肇因分析。