快訊／台中惡火母女OHCA！　17歲女兒送醫搶救不治

▲台中烏日火警。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華、張靖榕／台中報導

台中市烏日區今（3日）凌晨發生一起嚴重火警，一棟位於五光路的兩層樓鐵皮住宅突然竄出猛烈火舌，現場一度傳出爆裂聲與濃煙。消防局出動22輛消防車、46名消防人員搶救，火勢於凌晨2時36分控制、2時44分撲滅。不過，消防人員在2樓房間內救出2名女性時，兩人均已無呼吸心跳，其中一人送醫宣告不治。據悉，該起火災起火原因不單純，疑為租賃糾紛引發的人為縱火，警方正進一步調查中。

台中市消防局表示，該起火警發生於凌晨2時15分，燃燒建物為兩層樓鐵皮屋住宅，初步判定起火位置在1樓客廳，燃燒面積約20平方公尺。副局長楊元吉親自到場指揮搶救。

消防人員進入火場時，在2樓房間內發現2名女性受困，分別為50歲母親與17歲女兒。母親全身80％二度燒燙傷，女兒背部及右腳約20％燒傷，兩人均為OHCA（到院前無生命跡象）狀態被送醫急救。17歲女兒經送往亞洲大學附屬醫院搶救30分鐘仍宣告不治，母親則在中山醫院持續搶救中。

初步研判，起火位置所在的一樓客廳，當時還有一輛休旅車擋在鐵門處，因為起火建物為鐵皮屋，熱輻射較強，現場出現鋁門窗燒熔、樓梯燒穿等情形。本案疑似前租客與房東發生租賃糾紛，心生不滿才將車擋在門口並縱火，詳細情形有待進一步調查。