　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南美旅遊返台手肘紅腫　切開皮膚驚見「活蟲寄生」

記者邱俊吉／台北報導

一名七旬婦人去年赴南美亞馬遜雨林旅遊，返台後右手肘附近皮膚發紅、搔癢，本以為是蚊蟲叮咬，不料傷口愈來愈腫，至診所就醫無法改善，改到醫院檢查，醫師切片時，竟發現她皮下有條會蠕動的寄生蟲，後確診為國內罕見的馬蠅感染「蠅蛆病」。

收治病例的三軍總醫院皮膚外科主任江建平說，患者於去年10月旅遊返國後，鄰近右手肘的皮膚出現紅腫、化膿，在診所治療無效，轉至該院，初步仍懷疑是細菌感染，先以抗生素控制，但數日後病灶不僅隆起，中央還出現小孔，經追問旅遊史後，才聯想到會否是熱帶寄生蟲感染。

▲▼ 活蟲 。（圖／醫師提供）

▲婦人就醫時，右手肘附近有一處疑遭蚊蟲叮咬後隆起的小腫塊。（圖／江建平醫師提供，下同）

江建平表示，當時即建議病人切片，「結果才切開就發現深層有異物，錄影時確認是活體幼蟲，長約1.3公分，呼吸管就佔了近一半長度 」，病理檢驗則證實為「馬蠅幼蟲感染」造成蠅蛆病。

針對馬蠅特性，江建平說明，馬蠅本身不叮人，而是將卵黏在蚊子或其他蠅類身上，「這些蟲有如馬蠅的『代理孕母』，去叮咬人時，馬蠅的卵才落在人身上」，隨後受人的體溫孵化，幼蟲會鑽進皮下組織，甚至深達到脂肪層，靠組織液生存，但感染初期多僅造成宿主發癢、微痛，外觀如普通蚊蟲咬傷，故常遭誤診。

▲▼ 活蟲 。（圖／醫師提供）

▲切開婦人皮膚紅腫處，裡面竟發現一條活蟲，後證實為南美馬蠅幼蟲。

此外，江建平說，由於病灶有膿，原以為是細菌感染，但2次培養皆為陰性，後查文獻發現，馬蠅幼蟲會分泌抑菌物質，以免寄生環境被細菌破壞，所以膿液中沒有細菌，病灶紅腫是人體免疫細胞與蟲隻對抗引起。

江建平也說，若馬蠅幼蟲寄生未被及時發現，在人體內待1個月將可成熟，並於夜間自行鑽出，掉落地面化蛹，再變為成蟲。

面對這類個案，江建平說，破口若接觸水或汗液，仍可能引發蜂窩性組織炎，而醫師也應檢查患者全身是否有多處病灶，「以防多隻幼蟲同時寄生」。

江建平提醒，台灣罕見馬蠅寄生人體案例，但國內民生日益富裕，探險旅遊風潮提升，境外感染機率也增加，故若至熱帶旅遊，回國後出現皮膚異常，應主動告訴醫師旅遊地點；此外，亞馬遜、非洲等雨林地區的蚊蟲密度極高，防蚊液效果有限，最好全程穿著長袖衣物，盡量避免皮膚外露，才能有效防叮咬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撿浪貓...女闖斑馬線遭撞死！恐怖瞬間曝
倒車撞民宅「堵死逃生路」縱火！媽媽命危　17歲女兒死亡
謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因
快訊／台中「母女1死1重傷」！　縱火嫌犯落網了
坤達認錯閃兵「後悔得要死」！吳宗憲抱不平：不應該上銬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

南美旅遊返台手肘紅腫　切開皮膚驚見「活蟲寄生」

國防預算占GDP5%不合理！　徐巧芯「怕您不會算」給答案

內政部專案清查：50人台灣戶籍被廢、16名陸配自願放棄台灣身分

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

林岱樺造勢教「低報年齡」　民進黨高市黨部：勿干擾民調作業

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

高市早苗會晤林信義中國氣噗噗　外交部嗆無權置喙：台灣主權獨立

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

南美旅遊返台手肘紅腫　切開皮膚驚見「活蟲寄生」

國防預算占GDP5%不合理！　徐巧芯「怕您不會算」給答案

內政部專案清查：50人台灣戶籍被廢、16名陸配自願放棄台灣身分

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

林岱樺造勢教「低報年齡」　民進黨高市黨部：勿干擾民調作業

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

高市早苗會晤林信義中國氣噗噗　外交部嗆無權置喙：台灣主權獨立

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明　USGS發布橙色警報

黃仁勳力讚4台廠在美合作　台積電再戰股價新高

比特幣「逢10必漲」破功！創投CEO警告：下個熊市恐大跌70%

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

彰化騎士闖紅燈「直直衝」！路口猛撞釀3傷...恐怖瞬間曝

台中縱火1死1傷！男租客犯案動機曝　疑「偷內褲被逮」挾怨報復

雲林青創成功率9成　縣府再砸960萬挺年輕夢想家

南美旅遊返台手肘紅腫　切開皮膚驚見「活蟲寄生」

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

政治熱門新聞

50人戶籍被廢、16名陸配放棄台灣身分

國防預算占GDP5%不合理！　徐巧芯「怕您不會算」給答案

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

林岱樺淚謝鄉親：只有做到死來回報

新制上路！陸人在台定居須放棄中國護照

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

林岱樺造勢教「低報年齡」　民進黨高市黨部回應

林岱樺岡山造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投超級變數

更多熱門

相關新聞

40歲女疑腸癌「開刀3次」才知誤判　醫：治療前應先釐清病理報告

40歲女疑腸癌「開刀3次」才知誤判　醫：治療前應先釐清病理報告

40多歲A小姐健檢懷疑大腸有腫瘤，隨後被判定是大腸癌，接受3次手術與熱化療、花費近百萬元後轉院，檢視原始病理報告，發現竟非惡性腫瘤。林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書分享此個案，提醒抗癌最重要是釐清「病理報告」，掌握癌症期別等訊息，可徵詢第二意見，別急著治療。

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

奶貓潮來臨「幼貓除蚤」1次看懂！

奶貓潮來臨「幼貓除蚤」1次看懂！

高瘦男胸痛以為「火燒心」　檢查竟是氣胸恐要命

高瘦男胸痛以為「火燒心」　檢查竟是氣胸恐要命

寄生蟲侵腦！外籍男喪失語言能力送醫

寄生蟲侵腦！外籍男喪失語言能力送醫

關鍵字：

寄生蟲蠅蛆病南美旅遊皮膚異常醫療警訊

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因

道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

更多

最夯影音

更多
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面