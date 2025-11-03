南美旅遊返台手肘紅腫　切開皮膚驚見「活蟲寄生」

記者邱俊吉／台北報導

一名七旬婦人去年赴南美亞馬遜雨林旅遊，返台後右手肘附近皮膚發紅、搔癢，本以為是蚊蟲叮咬，不料傷口愈來愈腫，至診所就醫無法改善，改到醫院檢查，醫師切片時，竟發現她皮下有條會蠕動的寄生蟲，後確診為國內罕見的馬蠅感染「蠅蛆病」。

收治病例的三軍總醫院皮膚外科主任江建平說，患者於去年10月旅遊返國後，鄰近右手肘的皮膚出現紅腫、化膿，在診所治療無效，轉至該院，初步仍懷疑是細菌感染，先以抗生素控制，但數日後病灶不僅隆起，中央還出現小孔，經追問旅遊史後，才聯想到會否是熱帶寄生蟲感染。

▲婦人就醫時，右手肘附近有一處疑遭蚊蟲叮咬後隆起的小腫塊。（圖／江建平醫師提供，下同）

江建平表示，當時即建議病人切片，「結果才切開就發現深層有異物，錄影時確認是活體幼蟲，長約1.3公分，呼吸管就佔了近一半長度 」，病理檢驗則證實為「馬蠅幼蟲感染」造成蠅蛆病。

針對馬蠅特性，江建平說明，馬蠅本身不叮人，而是將卵黏在蚊子或其他蠅類身上，「這些蟲有如馬蠅的『代理孕母』，去叮咬人時，馬蠅的卵才落在人身上」，隨後受人的體溫孵化，幼蟲會鑽進皮下組織，甚至深達到脂肪層，靠組織液生存，但感染初期多僅造成宿主發癢、微痛，外觀如普通蚊蟲咬傷，故常遭誤診。

▲切開婦人皮膚紅腫處，裡面竟發現一條活蟲，後證實為南美馬蠅幼蟲。

此外，江建平說，由於病灶有膿，原以為是細菌感染，但2次培養皆為陰性，後查文獻發現，馬蠅幼蟲會分泌抑菌物質，以免寄生環境被細菌破壞，所以膿液中沒有細菌，病灶紅腫是人體免疫細胞與蟲隻對抗引起。

江建平也說，若馬蠅幼蟲寄生未被及時發現，在人體內待1個月將可成熟，並於夜間自行鑽出，掉落地面化蛹，再變為成蟲。

面對這類個案，江建平說，破口若接觸水或汗液，仍可能引發蜂窩性組織炎，而醫師也應檢查患者全身是否有多處病灶，「以防多隻幼蟲同時寄生」。

江建平提醒，台灣罕見馬蠅寄生人體案例，但國內民生日益富裕，探險旅遊風潮提升，境外感染機率也增加，故若至熱帶旅遊，回國後出現皮膚異常，應主動告訴醫師旅遊地點；此外，亞馬遜、非洲等雨林地區的蚊蟲密度極高，防蚊液效果有限，最好全程穿著長袖衣物，盡量避免皮膚外露，才能有效防叮咬。