大陸 大陸焦點 特派現場

陸女護理師遭男友割喉殺害！他開車載遺體「閒晃一小時」才報案

▲▼女護理師慘遭男友割喉殺害。（圖／翻攝微博）

▲女護理師慘遭男友割喉殺害，男友行兇後開車閒晃，將近一小時才前往派出所報案。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

陝西西安發生一起震驚社會的兇殺案。31歲的女護理師小董（化名）2024年6月20日晚間，遭男友師佳豪在車內持刀割喉致死。男子行兇後並未立即報警，而是開車載著傷者閒晃近一小時，導致小董錯過搶救時機。案件今年11月3日上午在西安市中級人民法院開庭審理，家屬表示不接受任何賠償，只希望兇手判處死刑。

綜合陸媒報導，小董與師佳豪透過親友介紹認識，但介紹人隱瞞了男方已婚且育有兩子的事實。小董得知真相後堅持分手，卻遭男方長期威脅與暴力對待，甚至多次以「殺全家」恐嚇。事發當天，小董再度提出分手引爆衝突，師男在車內取出雙刃刀割破其頸動脈，造成失血過多死亡。

董家人指出，小董早在3月曾報警求助，警方以「情感糾紛」為由僅口頭警告，三個月後悲劇發生。董父回憶，當晚10點接獲警方通知，才得知女兒在車中遇害，「兇手行凶後還開著車轉了一圈，甚至打電話給家人朋友，最後才到派出所報案」。

小董生前任職於陝西一所大型醫院，是家中唯一大學畢業生，工作表現優異並於西安購屋自立。家屬形容她勤儉自律、性格溫和，平日衣物破舊仍自行修補，家中電器壞了也會自己維修。姐姐哀痛表示，「她一向懂事努力，沒想到最後會遇上這樣的人。」

董父透露，去年3月他才知道女兒交往對象的存在。某晚女兒被毆打求救未果，隔天返家時頸部、手腕皆有傷痕，警方介入後僅作批評教育。如今命案發生，全家難以接受，「只希望司法能嚴懲兇手，給孩子一個公道」。

10/31 全台詐欺最新數據

護理女神謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！

